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Интерфакс-АВН

Праворульный броневик "Тигр" заинтересовал потенциальных заказчиков из АТР - производитель

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Москва. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - Российский бронированный автомобиль "Тигр" с правым рулём представлен на выставке Defense & Security в Бангкоке и вызвал интерес у руководства ряда стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), сообщили в компании-производителе ООО "ВПК".

"Машина вызвала огромный интерес у руководителей ряда стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В первый день работы выставки стенд ООО "ВПК" посетили и ознакомились с продукцией компании министры обороны Вьетнама, Лаоса, Мьянмы, Индонезии и Таиланда", - сообщили в "ВПК".

Международная оборонная выставка Defense & Security открылась в понедельник в Бангкоке.

О создании праворульного "Тигра" ранее "Интерфаксу" сообщал пресс-секретарь ООО "Военно-промышленная компания" Сергей Суворов.

"К нам поступали неоднократные обращения со стороны потенциальных заказчиков из стран с левосторонним движением о подобной машине с правосторонним расположением рулевого управления. Собран один экземпляр, он проходит испытания", - сказал Суворов 2 июня.

Он отметил, что конструкторам пришлось проделать серьезную работу по переносу органов управления, так как сам двигатель и ряд компонентов навесного оборудования развернуть под "правый руль" невозможно.

"Но мы эту задачу решили. Машину в течение определенного времени покажем нескольким потенциальным заказчикам. Если будет конкретный заказ, проведем в течение нескольких месяцев типовые испытания и получим необходимые документы", - сказал тогда Суворов.

Он не стал называть конкретные государства. В настоящее время левостороннее движение существует в нескольких десятках стран на различных континентах. В частности, автомобили с правым рулем ездят в Индии, Индонезии, Малайзии, Пакистане, Таиланде.

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