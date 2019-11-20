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Известия.ru

Постпред РФ заявил об отказе Франции и Британии заключать договор по СНВ

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Франция и Великобритания, а также Китай не считают нужным заключать договор с Россией и США в сфере стратегических наступательных вооружений (СНВ).

"Насколько я знаю, ни Китай, ни Франция, ни Великобритания не считают возможным подключаться к реальным многосторонним усилиям по ядерному разоружению", — сказал Ульянов "РИА Новости" во вторник, 19 ноября.

При этом он добавил, что "Великобритания и Франция в свое время предприняли определенные односторонние сокращения, но на договорной основе продолжать этот процесс они вовсе не собираются".

7 ноября директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД РФ Владимир Ермаков высказал мнение, что дальнейшее сокращение CHB невозможно без подключения Великобритании и Франции.

Действие СНВ заканчивается в феврале 2021 года. Документ был подписан в 2010 году и на данный момент является единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. В августе глава Пентагона Марк Эспер предложил включить в СНВ "всё новое оружие России".

13 октября президент России Владимир Путин рассказал о последствиях непродления СНВ. По его словам, мир станет не только более опасным, но и менее предсказуемым. Президент отметил, что СНВ на сегодняшний день остается "практически последним инструментом ограничения гонки вооружений".

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