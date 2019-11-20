В 90-е – начале 2000-х ВС РФ оказались в шаге от катастрофы

Исповедь Макарова

На встрече в Клубе военачальников НГШ ВС РФ (2008–2012) генерал армии Николай Макаров представил на суд общественности свою новую книгу "Армия на изломе" (М., "Кучково поле", 2019, 336 стр.).

Книга крупного военачальника всегда событие. Особенно если это воспоминания и размышления о сложных периодах жизни страны и Вооруженных Сил. Еще лучше, когда автор находит возможность рассказать, как работал над книгой, почему многие факты долгое время оставались за кадром. Как известно, любой военнослужащий при исполнении обязанностей связан многими ограничениями, в том числе информационного характера. И далеко не всегда вправе рассказать о наболевшем, предать огласке те или иные обстоятельства служебной деятельности, особенно если они сопряжены с политическими процессами в стране и мире. Но после увольнения в запас многие табу снимаются.

Николай Макаров оказался на руководящих постах, в том числе начальника Генерального штаба, в непростое время. Реформа армии, перевооружение, изменение структуры ВС РФ, недостаток средств на боевую подготовку и содержание личного состава, повальное безденежье офицеров… Я сам в 2000-х служил в армии и хорошо помню, что в войсках не хватало денег даже на фанеру для мишеней. Из-за нехватки ГСМ летчики годами не пилотировали, танкисты не водили боевые машины. Большинству офицеров не на что было содержать семьи. Доходило до того, что некоторые из-за безысходности и утраты жизненных ориентиров ломались, даже стрелялись… Новая книга начальника ГШ ВС РФ "Армия на изломе" – о тех временах.

“ Из-за нехватки ГСМ летчики годами не пилотировали, танкисты не водили боевые машины. Книга "Армия на изломе" – о тех временах ”

Стаж генерала армии Макарова в Вооруженных Силах Советского Союза и Российской Федерации – 52 года. Окончив школу и военное училище в Москве, он только через 37 лет вернулся в столицу уже заместителем министра обороны по вооружению. В вышедшей два года назад книге рассказывает о службе в различных гарнизонах, в том числе самых отдаленных и суровых, таких как Борзя, Безречная, Шерловая Гора… Места, что называется, забытые богом, где люди испытывали действительно большие трудности в быту. Что придавало силы, побуждало переносить тяготы и лишения, продвигаться по служебной лестнице?

Источник: vpk-news.ru

"Мне повезло в том, что на всем протяжении службы попадались замечательные, талантливые люди: начальники, командиры, сослуживцы, которые воспитывали и учили нас, – вспоминает Николай Макаров. – Сначала это были участники Великой Отечественной войны, потом – другое старшее поколение. В основной массе высокообразованные, преданные своей стране и военному делу офицеры. Встречались, конечно, и случайные люди, но их было мало".

В первой книге рассказывается о том, какие знания и навыки автор хотел приобрести в училище, но не довелось, чего и почему недодали в академии им. Фрунзе и ВАГШ. Макаров честно отвечает на вопросы, которые неизбежно встают перед лейтенантами по прибытии в войска. Книга – своеобразное пособие молодым офицерам, наставление действующим командирам взводов, рот, батальонов с конкретными рекомендациями о совершенствовании учебного процесса. Выпускник училища должен получить тот объем знаний, который позволит ему сразу включиться в работу в войсках, уверен Макаров, а не набивать шишки, не приобретать опыт методом проб и ошибок.

На каких бы постах Макаров ни служил, везде старался создать целостную систему обучения и воспитания. Она органично увязывает вопросы воинской службы, быта, дисциплины и отдыха в воинском коллективе, где каждый четко понимает и знает, как говорил Суворов, "свой маневр". Если такая система создана, воинский коллектив работает как отлаженный механизм. А где ее нет, не может быть ни порядка, ни дисциплины. "Скорее всего там занимаются очковтирательством, затушевывая серьезные проблемы, – признается НГШ. – И это не выдумка, а жизненный опыт". У Макарова не было высокопоставленных родителей, он всего добивался, как говорится, своим горбом. А звания, регалии и должности приходили сами собой.

Во второй книге "Армия на изломе", пожалуй, впервые военачальником такого ранга не только поставлен вопрос: почему Вооруженные Силы России подошли в начале 2000-х к критической точке, но и дается ответ. Угроза краха была реальной, это ощутил каждый, кто тогда находился в рядах армии и флота. Размышляя, автор приходит к выводу, что к тому времени советское наследие было исчерпано. Но осталась масса проблем, которые росли, как снежный ком. "Эта лавина готова была снести нас всех, – говорит Макаров. – Надо было срочно принимать меры, которые уберегли бы от полного развала. В книге описано, как все это происходило, что чувствовали в войсках простые офицеры и военачальники высокого ранга".

Макарову довелось служить в Сибирском военном округе дважды – от майора до генерал-майора, потом – командующим войсками СибВО. Прекрасно видел, что было и что стало, когда принял округ. В свое время Владимир Путин сказал, что по Сибирскому военному округу можно реально судить о состоянии Вооруженных Сил в целом. К сожалению, тогда велось очень много разговоров о реформе ВС РФ, но никто не предлагал конкретно, по какому пути идти. У каждого военачальника были собственные представления об этом, которые далеко не всегда сопрягались. Под видом реформы шло обвальное сокращение армии, проводилось объединение ВВС и ПВО, преобразование РВСН из вида в род войск… Урезали войска настолько, что каждый второй оказался офицером или прапорщиком. И когда разгорелся конфликт на Северном Кавказе, воевать было некому. Механиков-водителей, других специалистов пришлось собирать по всей стране.

"Сама структура Вооруженных Сил оказалась такова, что объективно не позволяла ни эффективно заниматься боевой (оперативной) подготовкой, ни грамотно содержать технику, ни укреплять воинскую дисциплину, хотя все об этом прекрасно знали, – вспоминает Макаров. – Были контролирующие органы, которые закрывали на ряд моментов глаза".

Много разговоров было о гуманизации воинской службы. По мнению Макарова, это такое положение и состояние солдата, когда он материально (технически) обеспечен необходимым имуществом, питанием, чувствует себя частью общества с установленными общими законами и нормами работой и отдыхом, защищен в правовом отношении. В книге рассказывается, что было сделано в тот сложный период (2002–2007), когда автор командовал округом для облегчения службы солдата. Например, чтобы изменить сильно подмоченную репутацию учебного центра в Чите, куда матери не хотели отправлять своих сыновей, пришлось поменять в нем почти весь руководящий состав. В конечном итоге центр из худшего стал лучшим в Вооруженных Силах.

Особый разговор в книге об офицерах. Денег в те годы, по словам Макарова, почти не платили, довольствие задерживали по несколько месяцев. "Прекрасно помню, как ко мне приходили по 60–80 офицеров (выпускников училищ) с рапортами об увольнении, – с горечью вспоминает собеседник. – Причина одна: не на что содержать семью, кормить детей. Молодой офицер тогда получал 11 200 рублей в месяц (до реформы 2012 года). Из них большая часть уходила на оплату жилья. Люди справедливо ставили вопрос: как не только выжить на такие деньги, но еще и нести боевую службу? Ответить было нечего, поэтому увольнялись массово. По факту получалось, 60–80 процентов военных училищ в стране работали вхолостую: лейтенанты выпускались и тут же увольнялись из армии. В войсках царила атмосфера полного безразличия всех ко всему. Без боевой учебы армия деградировала. Офицеры служили в "бумажных" полках и дивизиях, где почти не было личного состава… В Черняховске стоял штурмовой авиаполк, где был исправен всего… один самолет. В результате летчики утратили профессиональные навыки, чтобы допустить их к полетам, требовалось запустить целую систему обучения и допуска. Назревала катастрофа…

Появились случаи кражи цветного металла. Например, под днищем каждой боевой машины (танк, БМП, БТР, МТЛБ) есть лючки из алюминия, которые закрывают доступ к разным деталям и механизмам. Некоторые командиры дивизий (полков) вынуждены были эти лючки снимать и хранить на складе. А командиры рот снимали с брони приборы наблюдения и прятали их у себя дома".

В книге описывается, как и что удалось постепенно изменить. Дается ответ на главный вопрос: как сделать, чтобы подобное не повторилось.

Президент Клуба военачальников Российской Федерации генерал армии Анатолий Куликов, говоря о книге Макарова, высказал мысль, что каждый военачальник просто обязан оставить свой след в истории, в том числе труды, которые учат размышлять, сопоставлять, анализировать события жизни и службы. "Мало кто знает, например, что Борис Михайлович Шапошников учился вместе с Врангелем в Академии Генерального штаба, – приводит он пример. – Когда я читал его труды, то задумался: слушали одних учителей, а оказались по разные стороны баррикад. Почему? Но когда пришел 1993 год, понял, как это происходит. Мы с Александром Руцким тоже оказались по разные стороны…"

Куликов, как известно, в 1995–1998 годах был министром внутренних дел, в 1997–1998-м – заместителем председателя правительства РФ, кстати, написанная в том числе и об этом его книга "Тяжелые звезды" выдержала несколько переизданий.

"Конечно, еще не обо всем сегодня можно рассказать, очень многое пока остается закрытым. Тем более о том периоде в стране – очень сложном, противоречивом, – признался Куликов, поздравив Николая Макарова с выходом книги "Армия на изломе". – Хорошо помню, например, как вице-премьер Борис Немцов предложил полностью отказаться от призыва и перейти на контрактную армию. Я задал ему лишь один вопрос: "А за какую сумму вы сами пошли бы служить в Вооруженные Силы, готовы рисковать жизнью?". Способно было наше государство платить солдату-контрактнику, скажем, одну тысячу долларов в месяц? Нет. Поэтому такие предложения иначе как популистскими не назовешь. Надо понимать и то, что у нас одних границ – 60 тысяч километров. Назовите хоть одно соседнее государство, которое бы не имело к нам территориальных претензий. Стало быть, страна должна иметь возможность привлекать для защиты своей территории крупные мобилизационные ресурсы".

Заместитель министра обороны – главный инспектор МО СССР (1990–1991) генерал армии Владимир Шуралев заметил, что в Советском Союзе Вооруженные Силы всегда находились в высочайшей степени боевой готовности. Принимались все меры, чтобы войска учились, проводились учения даже фронтового масштаба. В одном Белорусском военном округе было семь армий, 32 дивизии, 10 500 танков, десятки тактических ядерных боеприпасов. Но когда случилось непоправимое – распался СССР, состояние армии также оказалось плачевным. "Николай Егорович многое сделал, чтобы привести российские Вооруженные Силы в боеспособное состояние, принял смелое решение, доказав Ельцину необходимость замены "бумажных" дивизий боеспособными бригадами постоянной готовности, – напомнил Шуралев. – В них началась реальная боевая учеба, молодые офицеры получили возможность совершенствовать свои профессиональные навыки, как и летчики, танкисты..."

Пройдет время, история окончательно расставит все точки над i в дискуссии о лихих 90-х и непростых 2000-х. В конечном итоге любой военачальник берется за книгу не ради писательской славы, а чтобы не повторялись ошибки, которые ведут к распаду Вооруженных Сил.

Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 45 (808) за 19 ноября 2019 года