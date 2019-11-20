ЦРУ работало с "Огоньком" — часть II

На секретные советские объекты американцев привели линии электропередачи

Фотография в июльском "Огоньке" 1958 года помогла аналитикам ЦРУ сделать вывод о существовании подстанции на 220 киловольт в Верх-Нейвинском – предположительно для газодиффузионной установки по выработке урана-235.

Окончание. Начало

Ценная информация обнаружилась в журнале "Электрические станции" № 12 за 1948 год. В кратком отчете о трехдневной конференции в Москве говорилось о крупном плане расширения ОЭС Урала. Программа могла реализовываться в основном для нужд советской атомной промышленности. А в конце 1958-го вышла книга "Энергетика Урала за 40 лет", где помимо статданных была напечатана достаточно полная схема уральской энергосети 1945 года.

Петляющий потребитель

Вернемся к "огоньковской" фотографии. Нетрудно предположить, где на снимке расположены три атомных энергетических комплекса. Кыштым – на плашке правее середины. Верх-Нейвинский – слева по центру. Нижняя Тура, вероятно, еще ближе к краю. Все они были представлены крупными подстанциями, не занятыми обслуживанием городов.

“ Аналитики ЦРУ сумели воссоздать полную схему энергоснабжения атомных предприятий Урала по фотографии диспетчерского пункта ”

К окончательному решению проблемы подошли шаг за шагом. Собрали рапорты военнопленных и сделанные с аэростатов фотографии линий электропередачи в Свердловской области. Каждая ссылка отмечалась точкой на крупномасштабной карте, результаты сравнивались с тем, что предполагалось ранее. Это позволило создать "петлю" ЛЭП 110 киловольт – от Свердловска на восток через Каменск, на север через Синарск и Асбест, а затем обратно. Сложилось и то, как выглядела "петля": от Среднеуральской ГРЭС к северу от Свердловска на запад до Первоуральска, потом на юг до Ревды и Дегтярки, а затем, возможно, на восток или южнее – до Полевского. Большая часть этой схемы была умозрительной, поскольку реальные ЛЭП скрывались за передним планом фотографии в "Огоньке".

После проверки всех снимков, сделанных в Уральском регионе к западу от Свердловска с аэростатов, обнаружилась ЛЭП-220 от Камской ГЭС до подстанции "Южная", пролегающая далеко от предполагаемого маршрута снабжения областного центра. Это доказывало, что у линии неизвестный на данный момент потребитель.

Еще одна аэростатная фотография показала, что между "Южной" и "Полевской" нет ЛЭП-220. Но сопоставление фактов позволило предположить, что этот участок Уральской ОЭС состоял из двух 110-киловольтных линий.

40-й том "Уральской энергетики" позволил обнаружить "недостающую" ЛЭП-220 от Нижней Туры до Свердловска. 102 мили первой линии были введены в эксплуатацию в августе 1951 года. Помогавший аналитикам ЦРУ энергетик методично отмерил 102 мили от Нижней Туры вдоль железной дороги и обнаружил, что достиг на карте Верх-Нейвинского. Таким образом, несмотря на то, что эта линия на фотографии в "Огоньке" была обрезана, удалось доказать ее существование.

Охотники за мегаваттами

В конце концов стало понятно, что ЛЭП-220 шла в обход Нижнего Тагила и Нижнетурьинская ГРЭС снабжала неизвестные американцам атомное предприятие в Нижней Туре и завод по производству урана-235 в Верх-Нейвинском.

Как только это было выяснено, остальная часть системы энергоснабжения Северного Урала быстро встала на свои места. Верхнетагильская ГРЭС в Свердловске на момент съемки имела пять генераторов. Электроснабжение Верх-Нейвинского комплекса осуществлялось по семи линиям мощностью 110 киловольт и трем ЛЭП-220.

Когда место "Полевской" было окончательно установлено, стало понятно, как устроены Южно-Уральская и Восточно-Уральская передающие сети. Подача электроэнергии (и пара) на реакторную площадку Кыштыма велась в основном с Аргаяшской ТЭЦ с резервным питанием от всех близлежащих станций.

Таким образом, в апреле 1959 года аналитики ЦРУ смогли, опираясь на теорию сети, уверенно заявить, что электроснабжение производства урана-235 в Верх-Нейвинском составляло 1000 мегаватт плюс-минус 15 процентов, то есть, как уже говорилось, примерно половину от того, что потребляла установка в Oak Ridge. Энергопотребление плутониевого реактора в Кыштыме оценили в 150 мегаватт плюс-минус 30 процентов. До 100 мегаватт, по-видимому, подавалось на неопознанный комплекс в районе Нижней Туры. Конечно, эту схему поставок электроэнергии на атомные объекты Урала предстояло проверить.

В июле 1959 года самолет-разведчик U-2 сфотографировал Нижнюю Туру, Верх-Нейвинский и покрытый облаками Кыштым. Генри Ловенгаупт и его помощники верно определили, что комплекс "Нижняя Тура" был заводом по производству ядерного оружия. Детальное изучение фотографии, сделанной пилотом самолета-разведчика, показало, что оценка энергопотребления в Верх-Нейвинском оказалась завышена всего лишь на 10 процентов. Весьма впечатляющий результат получения развединформации с подцензурной фотографии.

Иван Домогаров

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 45 (808) за 19 ноября 2019 года