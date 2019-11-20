Минобороны РФ завершит создание инфраструктуры для новых стратегических ракет в 2021 году

Москва. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - Инфраструктура для размещения стратегических ракетных комплексов нового поколения будет готова в 2021 году, сообщил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.

"Продолжаются мероприятия по созданию инфраструктуры РВСН для размещения ракетных комплексов "Ярс", "Сармат", "Авангард" с плановыми сроками завершения 2019 - 2021 годы", - цитирует Иванова во вторник департамент информации Минобороны РФ.

"Ярс" - стратегический ракетный комплекс мобильного и шахтного базирования. Стоит на вооружении Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения.

"Авангард" - стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым боевым блоком. Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев в июне сообщил, что первые "Авангарды" заступят на боевой дежурство в конце 2019 года. В феврале президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию заявил о начале серийного производства "Авангардов". "В этом году, как и планировалось, им будет оснащен первый полк РВСН", - сказал тогда Путин.

Межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" придёт на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН. Перевооружение на данный комплекс планируется начать с 2021 года в ракетных полках Ужурской ракетной дивизии.

20 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в России приступили к новому этапу испытаний "Сармата". Ранее сообщалось, что "Сармат" прошла успешные бросковые испытания, шла подготовка к летным испытаниям.

11 апреля президент РФ заявил, что "Сармат" проходит завершающую стадию испытаний.