Помпео затронет с коллегами из НАТО тему энергетической безопасности - госдеп

Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019.

Вашингтон. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США в ходе встречи с министрами иностранных дел стран НАТО на этой неделе затронет, в частности, тему энергетической безопасности, сообщает госдеп.

"Наша делегация также обсудит тему сотрудничества против новых угроз, а также - взаимодействие по таким темам как борьба против терроризма и энергетическая безопасность", - говорится с сообщении госдепартамента США.

Также американская сторона обсудит такие темы, как коллективная оборона и справедливое распределение оборонных расходов в альянсе.

Встреча глав внешнеполитических ведомств НАТО состоится в среду в Брюсселе.

Представитель госдепа Морган Ортагус, в свою очередь, отметила в твиттере, что "нам нужна сильная НАТО, чтобы сдерживать Россию и Китай.