Учения «Defender Europe 2020»: список американских войск, которые готовятся к войне в Европе

Воинский контингент, по численности соизмеримый с дивизией сухопутных войск США, весной следующего года будет переброшен через Атлантику в Европу для участия в учениях «Defender Europe 2020» и других мероприятиях оперативной и боевой подготовки. Это должно стать самым масштабным развертыванием американских войск на Европейском континенте со времен окончания холодной войны. С американской территории будут передислоцированы четыре боевые бригадные группы, множество органов управления и подразделений обеспечения.

В общей сложности в Старый Свет планируется переместить до 20 тыс. американских военнослужащих и около 20 тыс. единиц вооружения и военной техники. Основная часть личного состава будет доставляться преимущественно самолетами в крупнейшие аэропорты европейских стран и далее перемещаться в пункты назначения автотранспортом. Кстати, задействование крупных аэропортов на территории этих государств определяет их место и значимость в планах перемещения войск на театр вероятных военных действий.

Транспортировка вооружения, техники и других материальных средств будет осуществляться прежде всего морскими путями.

Так грузы военного назначения из портов на территории США в Чарльстоне, Саванне, Бомонте и Порт-Артуре и ряда портов в Техасе будут перевезены в бельгийский Антверпен, голландский Флиссингене, немецкий Бремерхафен и эстонский Палдиски, затем проследуют железнодорожным транспортом в пункты назначения.

Согласно официальной информации, предоставленной сухопутными войсками США, для участия в ряде мероприятий оперативной и боевой подготовки в Европу будут переброшены:

3800 человек 2-й боевой бригадной группы 1-й бронетанковой дивизии из Форт-Блисс (шт. Техас), полная штатная численность которой 4413 человек;

3800 человек 116-й боевой бригадной группы из Бойс (шт. Индиана);

3800 человек 2-й бронетанковой боевой бригадной группы 3-й пехотной дивизии из Форт-Стюарт (шт. Джорджия);

1750 человек бригады боевой авиации 3-й пехотной дивизии;

1000 человек 1-й боевой бригадной группы 82-й воздушно-десантной дивизии из Форт-Брэгг (шт. Северная Каролина) и 150 человек штаба дивизии;

300 человек 13-го экспедиционного командования поддержки из Форт-Худ (шт. Техас);

100 человек 807-го командования медицинского обеспечения из Солт-Лейк-Сити (шт. Юта);

500 человек штаба 1-й кавалерийской дивизии из Форт-Худ (шт. Техас);

350 человек командования артиллерии 1-й кавалерийской дивизии из Форд-Худ (шт. Техас);

250 человек штаба бригады поддержки 1-й кавалерийской дивизии из Форд-Худ (шт. Техас);

200 человек штаба 168-й инженерной бригады из Вицскбурга (шт. Миссисипи);

250 человек 44-й медицинской бригады из Форт-Брэгг (шт. Северная Каролина);

600 человек 11-й бригады связи из Форт Блисс (шт. Техас).

В общей сложности численность участников учений «Defender Europe 2020» должна составить около 37 тыс. военнослужащих. Следует подчеркнуть, что учения охватят территорию Германии, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и еще пяти других стран. Они будут имитировать действия в случае применения принципа коллективной обороны, который закреплен в статье 5 Вашингтонского договора.

Кроме того в ходе «Defender Europe 2020» планируется опробовать новые военные технологии, такие как использование искусственного интеллекта, гиперзвукового оружия и робототехники. Эти новинки не удивительны, учитывая, что разыгранный сценарий должен представить ситуацию, происходящую якобы в 2028 году.

Параллельно с «Defender Europe 2020» американцы примут участие в ряде как натовских, так и двусторонних маневров, связанных единым сценарием, что в разы увеличит численность войск у границ Беларуси и России. Одним из них будет командно-штабное учение в немецком Графенвере, которое, вероятно, станет «испытательным полигоном» для новых концепций, включая доктрину боевых действий на многодоменном поле битвы.

Минск и Москва не оставят без внимания столь масштабное перемещение сил Альянса у своих границ. На территории Беларуси с большей долей вероятности могут быть развернуты, кроме батальонных тактических групп, российские ЗРК С-400, а также авиация.

Николай Астровский