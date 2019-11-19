О миссии в Сирии общественного совета при Минобороны России рассказал его председатель Павел Гусев

Видео-интервью председателя общественного совета при Минобороны России Павла Гусева, в котором он рассказал о поездке членов совета в Сирию в ноябре 2019 года, опубликован на youtube-канале "Сладков плюс". Интервью сопровождается видеосюжетами о подробностях посещения общественниками российских военных объектов, их знакомства с условиями службы российских военных в Сирии.