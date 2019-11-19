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О миссии в Сирии общественного совета при Минобороны России рассказал его председатель Павел Гусев

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Делегация Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации в Сирии
Делегация Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации в Сирии.
Источник изображения: Игорь Черняк

Видео-интервью председателя общественного совета при Минобороны России Павла Гусева, в котором он рассказал о поездке членов совета в Сирию в ноябре 2019 года, опубликован на youtube-канале "Сладков плюс". Интервью сопровождается видеосюжетами о подробностях посещения общественниками российских военных объектов, их знакомства с условиями службы российских военных в Сирии.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
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