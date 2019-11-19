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Интерфакс-АВН

Грызлов предупредил Киев о недопустимости пересмотра Минских соглашений, тем более "в одностороннем порядке"

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Борис Грызлов
Борис Грызлов.
Источник изображения: Алексей Никольский / РИА Новости

Москва. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Полномочный представитель РФ на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов призвал Киев отказаться от попыток пересмотра Минских соглашений и воздержаться от провокационной риторики в адрес Донбасса.

"Не нужно рассчитывать на их (Минских договоренностей) пересмотр в других форматах, и тем более пытаться сделать это в одностороннем порядке", - заявил Грызлов в понедельник журналистам, напомнив, что Минские договоренности закреплены резолюцией Совета Безопасности ООН.

Он обратил внимание на то, что в публичном поле недавно появилась информация о возможных планах представителей Киева в отношении сценариев развития событий в Донбассе, вплоть до депортации его жителей.

"Если выяснится, что данные сведения соответствуют действительности, следует отметить, что подобная позиция не соответствует содержанию Минских договоренностей и крайне негативно воспринимается жителями Донбасса", - предупредил Грызлов.

Он призвал "киевскую сторону воздержаться от возможных заявлений и действий, имеющих провокационный характер". "Подобные заявления и действия могут поставить под вопрос ответственность и дееспособность киевских политиков", - заметил российский полпред.

Ранее в сети было обнародовано письмо секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, адресованное руководителю офиса президента, главе СБУ и премьер-министру Украины, в котором сообщалось, что большинство жителей Донбасса не являются "проукраинскими" и должны быть привлечены к административной и уголовной ответственности, а также подлежат переселению в РФ или центральные и западные области Украины.

Это предложение уже осудил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин. Он заявил, что пути самопровозглашенных республик и Украины "разошлись ещё в 2014 году", а "теперь в их (киевских властей) больном воображении родился "план депортации народа Донбасса". "В "плане депортации народа Донбасса", информация о котором распространяется на Украине, ничего принципиально нового мы не увидели. Киевские власти давно живут надеждами избавиться от нас", - добавил он, отметив, что ДНР выбрала "дорогу домой, в Российскую Федерацию", и шаг за шагом наращивает и укрепляет интеграционные процессы с Россией.

Ранее стало известно, что 9 декабря в Париже состоится саммит "нормандской четверки".

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в понедельник, что Москва рассчитывает, что участники Нормандского саммита подтвердят безальтернативность выполнения Минских соглашений. "Мы рассчитываем на то, что они используют свои отношения с официальным Киевом для того, чтобы и там осознали безальтернативность движений именно в направлении полного выполнения минского комплекса мер", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

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