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Заявление России: мы не продадим Су-57 Турции до тех пор, пока ... (Haber7, Турция)

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Президент РФ В. Путин и президент Турции Р. Т. Эрдоган посетили авиасалон МАКС 2019
Президент РФ В. Путин и президент Турции Р. Т. Эрдоган посетили авиасалон МАКС 2019.
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Никольский

В ответ на покупку Анкарой С-400, США исключили Турцию из программы F-35. Вопрос встал остро: чем Турция заменит американские истребители? После осмотра Эрдоганом в ходе визита в Москву истребителя Су-57 многим показалось, что вопрос решен. Однако российская сторона не спешит оформлять с Анкорой сделку.

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев заявил, что Россия не будет продавать Турции новейшие истребители Су-57 до тех пор, пока они не будут поставлены в достаточном объеме в Вооруженные Силы России. Шугаев отметил, что в случае заинтересованности Турции может быть рассмотрен вопрос о поставках Су-35.

27 августа 2019 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом России Владимиром Путиным осмотрел истребитель Су-57.

Это было воспринято как сигнал, что Анкара может приобрести эти самолеты, которые считаются аналогом американских F-35.

"Вопрос может рассматриваться, если будут удовлетворены потребности российской армии"

"Вопрос возможной поставки истребителей Су-57 в Турцию может рассматриваться только после того, как будут удовлетворены первоначальные потребности российской армии в истребителях пятого поколения", - сообщил Шугаев в беседе с российским информагентством.

До 2028 года будет закуплено 76 истребителей Су-57

Владимир Путин в мае этого года заявил, что до 2028 года министерство обороны России закупит 76 истребителей Су-57.

Дмитрий Шугаев отметил, что Россия может поставить Турции истребители Су-35 вместо Су-57. "Российская сторона готова рассмотреть вопрос о поставке Турции истребителей Су-35, если турецкая сторона проявит к ним интерес", - сказал он.

Кроме того, Россия, по словам Шугаева, готова оказать Турции помощь в разработке истребителей четвертого и пятого поколения. Глава ФСВТС рассказал, что стороны ведут технические консультации и переговоры по истребителям последних поколений и пробные консультации по самолетам пятого поколения.

"Говорить о создании нового совместного самолета пока преждевременно"

"С учетом нашего опыта в производстве боевого самолета пятого поколения Россия могла бы поучаствовать в этом проекте, - отметил Шугаев. - Такое сотрудничество возможно по целому ряду систем самолета. Этот вопрос обсуждается сторонами. Однако делать заявления о начале предметных переговоров по вопросу создания Россией и Турцией нового совместного самолета пока преждевременно".

США исключили Турцию из программы F-35, в ответ на покупку Анкарой С-400. Су-57 и Су-35 рассматривались в качестве альтернативы американским F-35.

Комментарии читателей:

memur: Если смогут наладить серийное производство Су-57, то и нам продадут, но для такого производства нет необходимой инфраструктуры.

arda: Нам и не нужно покупать Су-57, когда у нас есть проект истребителя пятого поколения TF-X. Нам нужны самолеты - аналоги F-35, которые заменят F-4, а такие самолеты производит только Китай.

Musa: Давайте, наконец, создадим свой самолет и больше не будем терпеть капризы США или России. Сами сделаем с божьей помощью.

Mehmet: Это ваше преимущество перед Америкой, стоит нам только попросить - и вы с радостью согласитесь продать.

mehmet efe: Они правы, я бы тоже сначала думал о своей армии.

Levent: Сами сделаем, да еще и самые лучшие.

Sedat: Не продадите - не надо… Разве мы сказали, что обязательно купим у вас? Нет. Похоже, русские сами по себе пытаются продать нам самолеты… Спасибо, не надо, мы и сами произведем… В то время как мы покупаем у них оружие, они бомбят наших братьев-суннитов в Идлибе… Создают базу и поддерживают Отряды народной самообороны (YPG) / Рабочую партию Курдистана (РПК) прямо у нас под боком…

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