Компоненты для замещения частей скелетной системы человека представил холдинг "Швабе" на выставке в Германии

Москва. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Медицинские устройства, сделанные специалистами холдинга Швабе" и предназначенные для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы, тестируют в Германии участники международной выставки Medica 2019.

"В экспозиции холдинг также знакомит с новым реабилитационным оборудованием и неонатальной техникой", - сказано в сообщении пресс-службы "Швабе", поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

Генеральный директор "Швабе" Алексей Патрикеев отмечает, что "в этом году на Medica холдинг представляет уже известные за рубежом медицинские приборы, а также новые телемедицинские решения и компоненты для замещения поврежденных частей скелетной системы человека".

"Мы рассчитываем на плодотворную работу, в ходе которой планируем у крепить имеющиеся партнёрские отношения и наладить коммуникацию с потенциальными заказчиками", - сказал Патрикеев, которого цитирует пресс-служба.

Здесь отметили, что впервые на выставке "Швабе" показывает медицинский реабилитационный комплекс в виде экзоскелета кисти руки с интерфейсом "мозг - компьютер". Он предназначен для пациентов с синдромом спастичности верхней конечности различной этиологии. Разработчик изделия - Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова, холдинг выступает индустриальным партнером проекта, информирует пресс-служба.