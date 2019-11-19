Россия и США проведут переговоры о перекрестных полетах после начала эксплуатации американских коммерческих кораблей - Рогозин

Дубай. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Обсуждение перекрестных полетов космонавтов и астронавтов на российских и американских кораблях может начаться после начала полетов последних, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

" Пока речь идет об одном-двух. Это на этапе подстраховки проведения летных испытаний коммерческих кораблей SpaceX и Boeing. Если все это сработает, и мы придем к согласию, то дальнейшие договоренности могут быть о перекрестных полетах", - сказал Рогозин журналистам на полях выставки Dubai Airshow, отвечая на вопрос "Интерфакса" о количестве дополнительных мест на российских кораблях "Союз", которые необходимы NASA для отправки своих астронавтов на Международную космическую станцию.

Ранее Рогозин сообщил, что Роскосмос произведёт два дополнительных запуска пилотируемых корабля "Союз" в связи с просьбами NASA предоставить им места для доставки астронавтов на МКС.

"Я дал вчера команду на выделение дополнительных средств на производство двух кораблей", - сказал Рогозин журналистам 31 октября.

По его словам, директор НАСА Джим Брайденстайн обратился к нему с просьбой предоставить дополнительные места для астронавтов в связи с задержками работ по введению в строй новых американских кораблей.

Он сообщил также, что места для доставки американских астронавтов на МКС в 2020-2021 годах предоставят за счёт урезания российских экипажей "Союзов".

"Мы постараемся помочь американским коллегам, ужать наши экипажи. Нам придётся чем-то жертвовать", - сказал Рогозин.

Он пояснил, что очередной перенос начала полетов американских пилотируемых кораблей к МКС связан с необходимостью перепроверки всех решений, связанных с системой аварийного спасения экипажей. Глава Роскосмоса также отметил, что из-за сокращения российских экипажей придётся сократить программу экспериментов на МКС.

В настоящее время Россия является монополистом в доставке экипажей на МКС после закрытия в 2011 году американской программы Space Shuttle. Компании SpaceX и Boeing на протяжении нескольких лет пытаются создать свои пилотируемые корабли, однако сроки начала их полетов с экипажами неоднократно срывались.

Новые сроки, называемые американцами, - середина 2020 года. При этом у NASA есть место для астронавта лишь в российском "Союзе", который полетит на МКС весной следующего года.