РФ поставляет Ирану ненаступательную военную технику, иные поставки будут возможны после снятия санкций - ФСВТС

Дубай. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Россия ведет военно-техническое сотрудничество с Ираном, есть контракты на комплексы разведки, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев.

"Продолжается реализация контрактов, не подпадающих под санкции ООН, на поставку комплекта ремонтно-диагностического оборудования, средств радиомониторинга, комплексов радиотехнической разведки, а также другой ненаступательной военной техники", - сказал Шугаев журналистам на авиационной выставке в Дубае.

По его словам, до октября 2020 ВТС с Ираном в части поставок наступательного вооружения невозможно в связи с резолюцией Совета Безопасности ООН.

"По нашей информации, Ирану могут быть интересны поставки вооружения и военной техники, включая боевые самолеты, вертолеты, танки, корабли, береговые ракетные комплексы, авиационные двигатели, а также запасные части и принадлежности для ремонта авиационной и бронетанковой техники, подводных лодок", - заявил Шугаев, говоря о перспективах после снятия международных ограничений.

"Российская сторона готова к обсуждению сотрудничества с Ираном в этой области при условии, что практическая реализация проектов по указанной номенклатуре начнется только после отмены международных ограничений", - заявил Шугаев