Рособоронэкспорт представляет российские средства борьбы с БЛА на выставке Dubai Airshow 2019

ЦАМТО, 18 ноября. АО "Рособоронэкспорт" (входит в ГК Ростех) демонстрирует российские системы противодействия БЛА всех классов в рамках выставки Dubai Airshow 2019: в конференц-зале №3 компания 18 ноября провела презентацию по этой тематике.

"Сегодня беспилотники представляют угрозы не только в военной сфере. В повседневной жизни мы все чаще видим примеры, когда дроны используются в незаконных целях – для шпионажа, транспортировки грузов и даже террористических атак. С учетом этого предприятия промышленности, включая Ростех, создают широкую линейку средств радиоэлектронной борьбы – на различных носителях, в различном форм-факторе, в том числе высокомобильные средства, которые могут быть оперативно развернуты на гражданских объектах, промышленных предприятиях. Такие комплексы способны обнаруживать дроны различной размерности, идентифицировать их, перехватывать управление и эффективно выводить беспилотники из строя. Спрос на эту продукцию в мире чрезвычайно высок, в ближайшие 5 лет он оценивается на уровне 2 млрд. долларов", – сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов.

Практика, в том числе и боевой опыт российских войск в Сирии показывает, что малые и сверхмалые БЛА активно используются не только регулярными армиями, но также террористическими организациями и криминальными группировками. Низкая стоимость, доступность и простота в управлении делает дроны одним из наиболее эффективных средств достижения преступных целей.

"Совсем недавно террористы на Ближнем Востоке показали, что игнорирование этой угрозы может привести к критическим последствиям для стратегических отраслей промышленности отдельного государства и даже повлиять на мировой финансовый рынок. Классические оборонительные средства оказались бессильными против данного вызова, что признали их разработчики. Рособоронэкспорт оперативно отреагировал на ситуацию и подготовил уникальные решения по защите важных объектов транспортной, топливной, атомной инфраструктуры от нападения. Мы уже направили партнерам на Ближнем Востоке, в Северной Африке и других регионах свои предложения, включая услуги по построению эшелонированной зонально-объектовой системы радиоэлектронного противодействия. Эта система обеспечивает надежную защиту территорий и объектов как от отдельных беспилотников, так и от их групп, включая рои дронов", – сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Эшелонированная зонально-объектовая система радиоэлектронного противодействия малоразмерным беспилотным летательным аппаратам в зависимости от потребностей заказчика может включать в себя набор элементов, различающихся по радиусу действия, мобильности и характеристикам прикрываемых объектов или территорий.

Зональное прикрытие территорий обеспечивает комплекс радиоэлектронной борьбы "Реппелент" разработки и производства АО "Оборонительные системы".

Комплекс обнаруживает сам БЛА и наземный пункт управления по передаваемым ими радиосигналам, распознает тип дрона и направление его движения, после чего подавляет каналы его связи, лишая управления и навигации. Уникальность этого комплекса заключается в возможности подавления всех каналов управления беспилотником.

"Репеллент" – средство с высокой дальностью действия: он способен обнаруживать и подавлять БЛА на расстоянии не менее 30 км. Комплекс способен действовать в любое время года, в любых климатических поясах и в самых неблагоприятных погодных условиях, включая пыль, дождь и сильный ветер.

Для прикрытия важных объектов, которыми могут быть аэродромы, объекты атомного или энергетического комплекса и т.д., Рособоронэкспорт предлагает широкую линейку продукции входящего в Госкорпорацию Ростех Концерна "Автоматика".

В мобильном многофункциональном комплексе противодействия беспилотным летательным аппаратам "Сапсан-Бекас" применяются как пассивные, так и активные средства обнаружения. Это обеспечивает гарантированное обнаружение всех типов беспилотников, включая БЛА, минимизирующие выход в радиоэфир. Все средства обнаружения цели и воздействия на нее объединены автоматизированным рабочим местом управления и отображения информации. Комплекс может вести круговое наблюдение или сканировать заданный сектор.

"Сапсан-Бекас" способен обнаруживать БЛА средствами радиотехнической разведки на дальности не менее 20 км и средствами активной радиолокации на дальности 10 км. В состав комплекса также входят средства оптико-электронного распознавания беспилотников – видеокамера видимого спектра и охлаждаемый тепловизор. Дальность распознавания дронов оптическими средствами – до 8 км.

Дальность подавления каналов управления и навигации зависит от предлагаемой комплектации и может составлять до 30 км в зависимости от требований заказчиков. Кроме того, комплекс может выступать как средство целеуказания для других систем РЭБ и ПВО.

Комплексы "Купол" и "Рубеж-Автоматика" ведут непрерывное наблюдение и создают над объектом защитный купол. Это непреодолимый барьер, способный отразить атаки не только отдельных дронов, но и их групп, атакующих с различных направлений и высот, в радиусе не менее 3 км.

Переносной комплекс "Луч" может быть оперативно развернут и применен для защиты различных объектов. Он обнаруживает беспилотники и создает помехи, подавляющие каналы управления и навигации в заданном секторе на дальности не менее 6 км.

Аналогичные задачи решает носимый комплекс "Пищаль", вес которого всего 3,5 кг, благодаря чему это один из самых легких из представленных сегодня на рынке образцов. Поэтому "Пищаль" может входить в индивидуальный комплект вооружения. Дальность подавления каналов управления и навигации беспилотников составляет 2 км.

Макет комплекса "Пищаль" демонстрируется на стенде Рособоронэкспорта, где имеется возможность получить исчерпывающую техническую информацию о всех российских средствах противодействия беспилотным летательным аппаратам, а также обсудить варианты сотрудничества.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".