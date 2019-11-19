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Интерфакс-АВН

Россия предлагает Ираку купить С-400 - ФСВТС

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Дубай. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Россия и Ирак обсуждают поставки систем ПВО С-400, заявила в понедельник "Интерфаксу" официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Мария Воробьева.

"Российской стороной проведены переговоры с заказчиком по вопросу поставки ЗРС С-400 "Триумф". Соответствующее предложение на поставку указанного имущества направлено иракской стороне. Ожидается ответ от партнеров", - сообщила Воробьева на выставке Dubai Airshow.

Между тем в сентябре посол Ирака в РФ Хайдар Хади отрицал какие-либо переговоры с Россией по С-400

"Не было и нет в настоящее время никаких переговоров между правительством Ирака и правительством России по поводу приобретения С-400. Есть сотрудничество в военной сфере, это известно. Но что касается С-400, этот вопрос не поднимался совершенно ни в прошлом, ни в настоящее время", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

Однако в мае, он же говорил, что правительство Ирака приняло решение о закупке С-400, но сроков пока нет.

"Что касается С-400, нет дорожной карты, которая определяла бы точные даты, движение по этому пути. Иракское правительство приняло решение, оно хочет закупить эти ракеты", - сказал Хади на пресс-конференции.

Ранее канал CNBC со ссылкой на источники в американском разведсообществе сообщал, что, по меньшей мере, 13 иностранных государств выражали заинтересованность в приобретении у России ЗРС С-400, в частности, "Саудовская Аравия, Катар, Алжир, Марокко, Египет, Вьетнам и Ирак обсуждали возможность покупки систем ПРО С-400 у России".

В апреле 2018 года глава ФСВТС РФ Дмитрий Шугаев заявил в интервью "Интерфаксу", что в покупке российских систем С-400 заинтересованы порядка десяти стран.

"Интерес к этой системе ПВО (С-400 - ИФ) проявляют многие страны. Это, в первую очередь, страны Ближнего Востока и Северной Африки. В общей сложности порядка десяти стран заинтересованы в приобретении С-400", - сказал Шугаев.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Системы С-400 получают Вооруженные силы России. Два дивизиона С-400 обеспечивают противовоздушную оборону российских военных баз в Сирии - Хмеймиме и Тартусе. Россия реализует первый экспортный контракт на поставку С-400 в Китай. Контракт на поставку С-400 также подписан с Индией.

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