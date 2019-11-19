"Рособоронэкспорт" планирует подписать контракт с Индией по Ка-226 в 2020 году

ЦАМТО, 18 ноября. Контракт на производство вертолетов Ка-226 в Индии планируется подписать в начале 2020 года.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам на авиасалоне в Дубае генеральный директор "Росборонэкспорта" Александр Михеев.

"В настоящий момент СП создано. Идет уточнение облика вертолета исходя из требований Министерства обороны Индии. Надеемся в ближайшие полгода завершить проект и подписать контракт. Сроки формируются исходя из процедур Министерства обороны Индии. Работы по этому вертолету уже начались", – сказал А.Михеев.