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Интерфакс-АВН

Все платформы комплекса С-400 уже поставлены Турции - Рособоронэспорт

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Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию.
Источник изображения: © Фото : Turkish Defence Ministry

РФ по контракту должна предоставить Анкаре возможность купить вторую партию С-400

Дубай. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - РФ согласно подписанным контрактам обязана предоставить Турции возможность купить ещё партию С-400, сообщил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Контракт, который мы исполнили, содержит оговорку по опционам и нашим обязательствам предоставить турецкой стороне возможность закупить второй комплекс, вторую партию. В настоящий момент, идет обсуждение программы локализации и индустриального партнерства с турецкой стороной", - сообщил Михеев журналистам на выставке в Дубае, отвечая на вопрос "Интерфакса"

Он подтвердил, что все элементы комплекса С-400 поставлены Анкаре.

"Что касается комплекса С-400, то он поставлен на 100%, то есть непосредственно все платформы комплекса находятся уже в стране, завершается обучение, и в дальнейшем он уже будет поставлен на боевое дежурство", - заявил Михеев.

Ранее сообщалось, что Турция купила у России четыре дивизиона ЗРК С-400.

Контракт, который критикуют США, оценивается в $2,5 млрд. Часть контракта, по словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, оформлена в кредит. Официально не сообщалось, в какой валюте Турция платит за С-400.

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