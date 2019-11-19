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Интерфакс-АВН

В Ростехе рассчитывают на спрос на системы ПВО со стороны Саудовской Аравии

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Дубай. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Россия предлагает Саудовской Аравии закупить средства ПВО и радиоэлектронной борьбы для борьбы с беспилотниками, сообщил журналистам глава Ростеха Сергей Чемезов на Dubai Airshow.

"Мы привезли на выставку несколько систем противовоздушной обороны - Панцирь, Тор, и различные системы радиоэлектронной борьбы, которые закрывают объект, который необходимо защитить, от проникновения туда дронов. Наши системы, думаю, будут пользоваться спросом", - сказал Чемезов.

По его словам, необходимость усиления системы ПВО страны была продемонстрирована недавней террористической атакой с помощью дронов.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись нападению беспилотников. В частности, был атакован крупнейший в мире комплекс подготовки нефти, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Саудовская Аравия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
БПЛА
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