Переговоры о строительстве в Саудовской Аравии завода по производству автоматов Калашникова вступили в завершающую стадию - Чемезов

Дубай. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Россия и Саудовская Аравия завершают переговоры о строительстве завода автоматов Калашникова в королевстве, сообщил журналистам глава Ростеха Сергей Чемезов на Dubai Airshow.

"Сейчас мы обсуждаем детали проекта. Переговоры по строительству завода автоматов Калашникова в Саудовской Аравии уже находятся на завершающей стадии", - сказал Чемезов.

Ранее глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил о возможности локализации производства автоматов Калашникова в Саудовской Аравии.

"Я уверен, мы выйдем на эту историю", - сказал Шугаев, отвечая на соответствующий вопрос.

Осенью 2017 года по итогам визита в Москву короля Саудовской Аравии Сальмана ибн Абдель-Азиза аль-Сауда были подписаны несколько документов в сфере военно-технического сотрудничества. В частности, речь шла о меморандуме о покупке и локализации производства тяжелых огнеметных систем ТОС-1А, противотанковых ракетных комплексов "Корнет-ЭМ" и гранатометов АГС-30.