Войти
Интерфакс-АВН

Индия внесла аванс за С-400 - Чемезов

486
0
0
Зенитно-ракетный комплекс С-400 во время заступления на боевое дежурство
Зенитно-ракетный комплекс С-400 во время заступления на боевое дежурство.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Дмитрий Виноградов

Контракт будет исполнен в 2025 году

Дубай. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Контракт с Индией на поставку С-400 будет выполнен в 2025 году, аванс уже переведен, сообщил журналистам глава Ростеха Сергей Чемезов на Dubai Airshow.

"Авансовый платеж состоялся. Я не хочу уточнять, какая цифра точно, но авансовый платеж есть", - заявил Чемезов.

"К производству мы уже приступили, работа ведется, все будет осуществляться в соответствии с графиком. 2025 год - завершение исполнения контракта", - сказал глава Ростеха.

15 ноября индийское издание "Хиндустан таймс" сообщило со ссылкой на источники, что первый комплект российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 поступит индийской стороне через 16 - 18 месяцев.

"Ранее в отношении графика поставок существовало некоторое беспокойство; что доставку всех пяти (полковых комплектов - ИФ) С-400 отложат до 2025 года. Но с учетом уже выполненных платежей, первую систему, как ожидается, доставят через 16 - 18 месяцев", - приводит газета слова источника.

Источники также сообщили, что первый взнос в размере $850 млн - 15% от всей стоимости - был сделан в сентябре посредством специального платежного механизма, созданного с целью избежать потенциальных санкций США в соответствии с американским законом "О противодействии противникам США посредством санкций" (CAATSA). Однако детали этой темы источники сообщить отказались.

На пресс-конференции в минувший четверг президент РФ Владимир Путин заявил, что контракт на поставку российских ЗРС С-400 в Индию реализуется по плану, в Дели не просили ускорять этот процесс.

"Что касается поставок С-400, там все идет по плану, индийский коллега не просил что-то ускорять, все идет нормально", - сказал президент.

В начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии систем ПВО С-400 "Триумф". Индия получит пять полковых комплектов С-400, сумма сделки превышает $5 млрд.

Как сообщал "Интерфакс", реализация контракта должна начаться после 2020 года.

"Хиндустан таймс" в свою очередь напоминает, что ранее Вашингтон неоднократно оказывал давление на Дели с целью не позволить ему закупать у РФ С-400 и другие боевые системы. Однако после переговоров в октябре с госсекретарем США Майком Помпео глава МИД Индии Субраманиам Джайшанкар заявил, что Дели лишь реализует суверенное право приобретать вооружения, где посчитает нужным.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
США
Продукция
С-400 Триумф
Персоны
Путин Владимир
Чемезов Сергей
Проекты
2020-й год
Похожие новости
28.12.2017
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере 2018 года
28.12.2017
"У меня иногда возникает вопрос: пошел бы я вообще в эту авантюру?"
15.02.2017
Оружие, испытанное войной: участники AeroIndia-2017 оценили российский ОПК
07.12.2016
Продажи российского оружия достигли пика? (Le Figaro)
18.10.2016
Россия и Индия заключили наконец сделку о поставках С-400
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.11 12:44
  • 12
Эмираты купили половину акций КБ холдинга "Вертолеты России"
  • 19.11 12:37
  • 26
Минобороны выдало новый контракт на производство БМП-3
  • 19.11 12:09
  • 30
Путин поручил составить планы включения оборонных предприятий в нацпроекты
  • 19.11 12:04
  • 1
Глава Крыма назвал возвращение кораблей Украине жестом доброй воли
  • 19.11 11:03
  • 1
"Роскосмос" запатентовал схему двигателя для "космолета"
  • 19.11 10:36
  • 10
Турция и США совместно оценят "функциональные возможности" С-400
  • 19.11 09:44
  • 287
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 19.11 08:47
  • 62
Путин призвал создать в России максимальную свободу для бизнеса в сфере искусственного интеллекта
  • 19.11 07:06
  • 1
NASA: Российские "Союзы" нам больше не нужны
  • 19.11 03:39
  • 1
Россия получила первые заявки на экспортный Су-34
  • 19.11 01:51
  • 77
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 19.11 01:22
  • 3
В Китае заявили о "прорыве" при создании двигателя для истребителя J-20
  • 19.11 00:52
  • 9
Sohu (Китай): российский адмирал заявил о самых мощных противокорабельных ракетах, способных уничтожить целую авианосную группу
  • 19.11 00:48
  • 33
"Армате" добавили целей
  • 19.11 00:12
  • 45
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35