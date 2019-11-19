Индия внесла аванс за С-400 - Чемезов

Зенитно-ракетный комплекс С-400 во время заступления на боевое дежурство.

Контракт будет исполнен в 2025 году

Дубай. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Контракт с Индией на поставку С-400 будет выполнен в 2025 году, аванс уже переведен, сообщил журналистам глава Ростеха Сергей Чемезов на Dubai Airshow.

"Авансовый платеж состоялся. Я не хочу уточнять, какая цифра точно, но авансовый платеж есть", - заявил Чемезов.

"К производству мы уже приступили, работа ведется, все будет осуществляться в соответствии с графиком. 2025 год - завершение исполнения контракта", - сказал глава Ростеха.

15 ноября индийское издание "Хиндустан таймс" сообщило со ссылкой на источники, что первый комплект российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 поступит индийской стороне через 16 - 18 месяцев.

"Ранее в отношении графика поставок существовало некоторое беспокойство; что доставку всех пяти (полковых комплектов - ИФ) С-400 отложат до 2025 года. Но с учетом уже выполненных платежей, первую систему, как ожидается, доставят через 16 - 18 месяцев", - приводит газета слова источника.

Источники также сообщили, что первый взнос в размере $850 млн - 15% от всей стоимости - был сделан в сентябре посредством специального платежного механизма, созданного с целью избежать потенциальных санкций США в соответствии с американским законом "О противодействии противникам США посредством санкций" (CAATSA). Однако детали этой темы источники сообщить отказались.

На пресс-конференции в минувший четверг президент РФ Владимир Путин заявил, что контракт на поставку российских ЗРС С-400 в Индию реализуется по плану, в Дели не просили ускорять этот процесс.

"Что касается поставок С-400, там все идет по плану, индийский коллега не просил что-то ускорять, все идет нормально", - сказал президент.

В начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии систем ПВО С-400 "Триумф". Индия получит пять полковых комплектов С-400, сумма сделки превышает $5 млрд.

Как сообщал "Интерфакс", реализация контракта должна начаться после 2020 года.

"Хиндустан таймс" в свою очередь напоминает, что ранее Вашингтон неоднократно оказывал давление на Дели с целью не позволить ему закупать у РФ С-400 и другие боевые системы. Однако после переговоров в октябре с госсекретарем США Майком Помпео глава МИД Индии Субраманиам Джайшанкар заявил, что Дели лишь реализует суверенное право приобретать вооружения, где посчитает нужным.