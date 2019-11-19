Замминистра обороны РФ Фомин провел встречи с военачальниками из Индонезии и Мьянмы

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин выступает на пленарном заседании "Безопасность в современном мире: региональные и глобальные факторы и тенденции" на VIII Московской конференции по международной безопасности. 24 апреля 2019.

Москва. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Заместитель министра обороны России Александр Фомин обсудил вопросы безопасности и военно-политическую обстановку в Юго-Восточной Азии с министром обороны Индонезии Прабово Субианто, сообщили в понедельник журналистам в Минобороны РФ.

В военном ведомстве рассказали, что встреча прошла на полях Международной выставки вооружения и военной техники Defense & security - 2019 в Бангкоке.

"В ходе переговоров стороны обсудили вопросы глобальной и региональной безопасности, военно-политической обстановки в Юго-Восточной Азии, а также состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в военной и военно-технической областях", - сказали в Минобороны.

Также, по данным ведомства, Фомин провел встречу с главнокомандующим Вооруженными силами Мьянмы старшим генералом Мин Аунг Хлайном.