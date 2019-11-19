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Интерфакс-АВН

Россия готова поставить Китаю дополнительные Су-35, если поступит запрос - Чемезов

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Истребитель Су-35 ВВС НОАК
Поставленный из России истребитель Су-35 ВВС НОАК.
Источник изображения: eng.chinamil.com.cn

Дубай. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Россия готова продать Китаю дополнительную партию истребителей Су-35, но такой просьбы пока не было, сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов.

"Если такой запрос придет, мы, конечно, готовы продать (дополнительную партию Су-35 Китаю - ИФ). Пока такого запроса не было", - заявил журналистам Чемезов на Dubai Airshow.

В апреле глава Рособоронэкспорта Александр Михеев сообщил "Интерфаксу", что Китай получил по контракту от России все 24 многофункциональных истребителя Су-35. "Да", - ответил он на вопрос о том, завершена ли поставка 24 истребителей в Китай.

По данным источника агентства, полностью реализация данного контракта, который предполагает не только поставки самолетов, завершится в 2020 году.

В "Ростехе" ранее заявили, что Китай купил у России 24 истребителя за $2,5 млрд.

В 2015 году Китай официально стал первым зарубежным заказчиком российских многофункциональных истребителей Су-35. До этого Су-35 эксплуатировали только ВКС России.

В прошлом сентябре Минфин США заявил о введении санкций в отношении отдела развития техники Центрального военного совета КНР из-за покупки Китаем С-400 и Су-35. Ограничительные меры введены в рамках закона о санкциях CAATSA ("Акт о противодействии противникам Америки посредством санкций"), направленного на сдерживание торговли Россией вооружением.

Серийное производство Су-35 ведется на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Гагарина (входит в компанию "Сухой").

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Страны
Китай
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США
Продукция
С-400 Триумф
Су-35
Компании
КнААЗ Гагарина
РОЭ
Сухой ПАО
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