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Военное обозрение

Авиацию Тайваня поднимали по тревоге в связи с проходом авианосца КНР в Тайваньском проливе

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Источник изображения: topwar.ru

Военно-морской и военно-воздушный флоты Тайваня накануне были приведены в состояние повышенной боеготовности. Причиной стало появление китайского авианосца в Тайваньском проливе.

При этом в Тайбэе подчеркнули, что авианосец ВМС НОАК не нарушал морских границ Тайваня, оставаясь в китайских водах.

Из сообщения министерства обороны Тайваня:

Несколько боевых самолётов были подняты по тревоге в воздух для осуществления наблюдения. Также мы были вынуждены отправить несколько боевых кораблей в район появления авианосца Пекина.

По некоторым данным, наблюдение за китайским авианосцем осуществляли и японские корабли и средства авиации. На каком именно участке курса китайского корабля японцы такое наблюдение осуществляли, не сообщается.

На Тайване отметили, что китайский авианосец прошёл через Тайваньский пролив впервые с 2016 года. Входил же в пролив авианесущий корабль ВМС НОАК и после 2016-го (речь идёт об авианосце "Ляонин"). В Тайбэе считают, что таки Пекин пытается продемонстрировать силу на фоне углубления отношений Тайваня с Соединёнными Штатами Америки.

Отличительной особенностью китайского патрулирования на сей раз стало то, что речь идёт о первом авианосце, построенном в Китае – Тип 001А "Шаньдун". Он продолжает прохождение испытаний.

Минобороны Тайваня:

Опасность миновала. Мы просим наших граждан сохранять спокойствие.

При этом в Тайване не говорят о том, что за несколько дней до появления китайского авианосца в Тайваньском проливе через этот самый пролив проходил боевой корабль ВМС США (причём в 9-й раз с начала года), что вызвало негативную реакцию у Пекина.

Из сообщения Минобороны Тайваня:

Мы призываем Пекин дорожить миром и стабильностью в регионе.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Тайвань
Япония
Продукция
Тип 001А
Проекты
Авианосец
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