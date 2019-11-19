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Интерфакс-АВН

Министр обороны Китая предостерег США от демонстрации силы в Южно-Китайском море

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Эсминец США "Джон Маккейн" патрулирует в Южно-Китайском море
Эсминец США "Джон Маккейн" патрулирует в Южно-Китайском море.
Источник изображения: © AP Photo, James Vazquez/U.S. Navy via AP

Пекин. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Соединенным Штатам не следует "играть мускулами" в Южной-Китайском море, заявил шефу Пентагона министр обороны Китая Вэй Фэнхэ.

Он в ходе беседы с Марком Эспером призвал "прекратить в Южно-Китайском море игру мускулами и не провоцировать обострение напряженности в этом районе", сообщил журналистам представитель китайского Минобороны У Цян.

Эспер, со своей стороны, обвинил китайскую сторону в милитаризации Южно-Китайского моря.

Накануне он заявил, что Китай "все чаще прибегает к мерам принуждения и запугиванию для достижения своих стратегических целей" в регионе.

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Страны
Китай
США
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