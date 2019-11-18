США успешно испытали новый боевой лазерный комплекс - Naked Science

Лазерный комплекс ATHENA уничтожил несколько летящих БПЛА на военной базе в Оклахоме, продемонстрировав, что он способен эффективно применяться в реальном бою. В частности, защищать базы (особенно это актуально для авиационных баз с многомиллионным оборудованием) от атак дронов.

ATHENA представляет собой систему лазерного оружия мощностью 30 киловатт, в которой используется технология Accelerated Laser Demonstration Initiative (ALADIN).

В рамках нее три 10-киловаттных лазера объединили в один 30-киловаттный луч. При необходимости мощность комплекса может быть снижена.

Соединенные Штаты демонстрируют огромный прогресс в создании боевых лазерных комплексов. В частности, в 2019 году американцы сбили лазером ракеты, запущенные в воздух. Испытания провели в рамках концепции SHiELD.