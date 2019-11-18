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Деловая газета "Взгляд"

Объем экспорта российского оружия на Ближний Восток оценили в 2 млрд долларов

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Дмитрий Шугаев
Дмитрий Шугаев.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Россия ежегодно экспортирует в страны Ближнего Востока оружие на сумму более 2 млрд долларов, сообщил на выставке в Дубае директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

По его словам, портфель заказов со странами этого региона составляет от 10 до 20% всего экспорта, передает РИА "Новости".

В настоящее время портфель экспортных оборонных заказов России составляет порядка 50 млрд долларов, добавил Шугаев.

Напомним, согласно подсчетам Стокгольмского международного института исследования проблем мира, Россия и США являются главными экспортерами вооружений в период с 2014 по 2018 год. По данным СИПРИ, объем поставок российского оружия на Ближний Восток вырос за этот период на 19%.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, сколько денег и на что именно тратит Минобороны России.



Ольга Никитина

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Россия
США
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Шугаев Дмитрий
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