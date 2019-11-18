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Газета.ru

900 морпехов на борту: что известно о новых десантных кораблях РФ

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Раскрыты характеристики новых десантных кораблей РФ

Новые десантные корабли ВМФ, заложенные на керченском судостроительном заводе "Залив", будут иметь водоизмещение 25 тыс. тонн и смогут брать на борт 900 бойцов морской пехоты. Каждое такое судно длиной 220 метров способно перевозить более 20 тяжелых вертолетов.

В следующем году на верфях керченского судостроительного завода "Залив" будет заложено несколько десантных кораблей для Военно-морского флота. Каждое судно будет иметь водоизмещение 25 тыс. тонн и сможет брать на борт 900 бойцов морской пехоты.

Также каждый такой универсальный десантный корабль длиной около 220 метров сможет перевозить более 20 тяжелых вертолетов и будет иметь доковую камеру для десантных катеров, передает ТАСС со ссылкой на источники в кораблестроительной отрасли.

Накануне авторы доклада корпорации RAND (американская некоммерческая организация, которая выполняет функции стратегического исследовательского центра) отметили, что, российский военно-морской флот способен защищать свои берега, особенно за счет использования более мелких судов, таких как ракетные катера.

В частности, размещение крылатых ракет 3М14 "Калибр" (SS-N-30) как на небольших надводных кораблях, так и на подводных лодках дает ВМФ России возможность наносить удары по наземным целям, находящимся на расстоянии до 2000 км от корабля, выпустившего ракету.

За последние пять лет Россия нарастила свой боевой потенциал в Черном море, заявил во время выступления на третьей международной конференции по морской безопасности стран Причерноморского региона командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко.

По словам военного, с 2014 года Москва сконцентрировала в этом регионе новые корабли и подводные лодки, на которых установлены крылатые ракеты "Калибр" дальнего действия. По его данным, всего на них сейчас 72 ракеты, но к концу 2020 года их число возрастет до 168.

"Калибры" изначально разрабатывались для вооружения новейших многоцелевых атомных подводных лодок проекта 885 "Ясень", а затем их стали размещать как на подводных лодках проекта 636, к которому относится "Великий Новгород", так и на надводных кораблях.

Эти ракеты способны действовать на дистанции примерно 2,5 тыс. км.

Украинский военный сообщил, что количество российских военных кораблей в Черном море за последние пять лет увеличилось с 34 до 49 единиц. В частности, число подводных лодок, по сведениям Вовченко, выросло с одной до семи.

В середине нынешнего месяца журналист Питер Суппли Бенсон датского издания Berlingske обратил внимание на усиление России в Арктике, а также на головной патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин", который он назвал "новым российским кулаком" в регионе. В статье он указал, что новость о спуске боевого корабля на воду в Санкт-Петербурге получила международный резонанс.

Автор материала отметил уникальность ледокола, оснащенного не только пушками, но и ракетами, которые могут быть применены для стрельбы и по другим кораблям, и по позициям противника на берегу.

Длина "Ивана Папанина", согласно приведенным данным, составляет 114 м, а водоизмещение - 8,5 тыс. тонн. Ледокол оснастят крылатыми ракетами "Калибр", дальность которых может превышать 200 км. Планируется, что в арсенале этих ледоколов будет по восемь "Калибров".

Неделей ранее сообщалось, что большой противолодочный корабль "Маршал Шапошников" и атомную подлодку проекта "Иркутск" в перспективе вооружат гиперзвуковыми ракетами "Циркон", передает НСН. Об этом заявлял замминистра обороны России Алексей Криворучко.

Он указывал, что универсальные пусковые установки корабля позволят ему применять новейшие гиперзвуковые ракеты "Циркон". Также возможность применять "Цирконы" получит модернизируемая АПЛ "Иркутск", передает ФАН.

Впрочем, чтобы нанести непоправимый ущерб сразу всему авианосному флоту США, достаточно ударить по одной верфи в Ньюпорт-Ньюсе (Вирджиния): она единственная в стране способна строить и ремонтировать атомные авианосцы.

Об этом писал в "Военно-промышленном курьере" заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

Как рассказывал эксперт, на этой верфи расположены три стапеля, которые могут принять такие корабли. Согласно действующему плану, два таких помоста предназначены для ремонта, а один - для постройки. По словам аналитика, в случае военного конфликта по единственной верфи могут ударить крылатые ракета в обычном снаряжении.

В середине сентября министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что США тратят большие средства на авианосные группировки. В связи с этим глава военного ведомства задался вопросом, нужны ли России пять - десять авианосцев, если она "не собирается ни на кого нападать".

"Нам нужны средства, которые потенциально могут быть использованы против подобных авианосных групп противника в случае агрессии на нашу страну", - пояснил генерал армии.

Он обратил внимание, что решение России дешевле и эффективнее.


Рафаэль Фахрутдинов

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