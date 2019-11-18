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Интерфакс-АВН

Россия и ОАЭ продолжают переговоры о поставках истребителей СУ-35 - глава ФСВТС

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Выступление истребителя Су-35 на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2017
Выступление истребителя Су-35 на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2017.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

Дубай. 17 ноября. ИНТЕРФАКС - Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) продолжают обсуждать сделку по Су-35 и совместное создание легкого истребителя пятого поколения, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"Переговоры о поставках самолетов Су-35 и созданию легкого истребителя пятого поколения в интересах ОАЭ продолжаются", - заявил Шугаев журналистам в ходе выставки Dubai Airshow.

В феврале в ФСВТС РФ сообщили "Интерфаксу", что Россия и ОАЭ имеют подписанное соглашение по поставкам истребителей Су-35.

"Что касается контракта на поставку ОАЭ истребителей Су-35, как известно, в феврале 2017 года было подписано несколько соглашений, в том числе и по Су-35", - заявил представитель службы.

В апреле 2017 года министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявлял, что ОАЭ могут купить у РФ несколько десятков истребителей Су-35.

В 2017 году глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил, что Россия и ОАЭ будут совместно заниматься разработкой самолета 5-го поколения. По его словам, истребитель может быть создан на базе МиГ-29, работы займут около 7-8 лет, производство предполагается развернуть в ОАЭ.

Улучшенная версия истребителя пятого поколения, разрабатываемого совместно с ОАЭ, будет предложена и российским ВКС, сообщил в марте этого года генеральный директор Российской самолетостроительной корпорации (РСК) "МиГ" Илья Тарасенко. "Мы уже находимся в стадии разработки этого самолета, и я думаю, что в ближайшие годы представим этот самолет общественности", - сказал И.Тарасенко.

Су-35 разработан в ОКБ имени Сухого. Это глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++".

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Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
МиГ-29
Су-35
Компании
Ростех
ФСВТС РФ
Персоны
Мантуров Денис
Чемезов Сергей
Шугаев Дмитрий
Проекты
Истребитель 5 поколения
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