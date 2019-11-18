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Интерфакс-АВН

Совместное производство С-400 в Турции не организовано, это вариант на перспективу - глава ФСВТС России

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Боевые расчеты новейших зенитных ракетных систем С-400 "Триумф"
Боевые расчеты новейших зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".
Источник изображения: © РИА Новости / Отдел информационного обеспечения Балтийского региона

Дубай. 17 ноября. ИНТЕРФАКС - Москва и Анкара пока не пришли к совместному производству элементов зенитных ракетных систем С-400 на территории Турции, заявил журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев.

"В настоящее время на территории Турции не организовано совместное производство системы, такой формат мы можем рассматривать как одно из перспективных направлений сотрудничества", - сказал Шугаев журналистам в воскресенье на выставке Dubai Airshow.

Как сообщал "Интерфакс", Турция купила у России четыре дивизиона ЗРК С-400. Контракт, который критикуют США, оценивается в $2,5 млрд. Часть контракта, по словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, оформлена в кредит. Официально не сообщалось, в какой валюте Турция платит за С-400.

23 октября глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявил "Интерфаксу", что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты.

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С-400 Триумф
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ФСВТС РФ
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Михеев Александр
Чемезов Сергей
Шугаев Дмитрий
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