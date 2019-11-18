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Интерфакс-АВН

РФ и Турция могут совместно создать боевой истребитель - директор ФСВТС России

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Коллаж: Су-57 с турецкой символикой
Коллаж: Су-57 с турецкой символикой.
Источник изображения: topwar.ru

Дубай. 17 ноября. ИНТЕРФАКС - РФ может помочь Турции в создании боевых истребителей последних поколений, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев.

"Что касается разработок перспективных летательных аппаратов, то в настоящее время стороны ведут технические консультации и переговоры по самолету поколения 4++, а также первые пробные консультации по пятому поколению",- заявил глава службы журналистам на выставке в Дубае.

Он отметил, что Россия и Турция имеют все компетенции для такой работы.

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Страны
Россия
Турция
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
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