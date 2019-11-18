РФ и Турция могут совместно создать боевой истребитель - директор ФСВТС России

Дубай. 17 ноября. ИНТЕРФАКС - РФ может помочь Турции в создании боевых истребителей последних поколений, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев.

"Что касается разработок перспективных летательных аппаратов, то в настоящее время стороны ведут технические консультации и переговоры по самолету поколения 4++, а также первые пробные консультации по пятому поколению",- заявил глава службы журналистам на выставке в Дубае.

Он отметил, что Россия и Турция имеют все компетенции для такой работы.