Войти
Интерфакс-АВН

РФ готова поставить Турции истребители Су-35 - директор ФСВТС России

574
0
0
Истребитель Су-35
Истребитель Су-35.
Источник изображения: defensenews.com

Дубай. 17 ноября. ИНТЕРФАКС - Россия готова поставить Турции истребители Су-35 в случае интереса Анкары, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"Российская сторона готова проработать вопрос о поставках в Турцию истребителей Су-35 в случае, если турецкая сторона проявит заинтересованность в данной продукции военного назначения", - заявил Шугаев журналистам на выставке Dubai Airshow.

Россия показала на авиашоу в Стамбуле многофункциональный истребитель Су-35 профильным специалистам Турции, сообщили в сентябре пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Серийное производство Су-35 ведется на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Гагарина (входит в компанию "Сухой").

Су-35 - глубокомодернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++". В Су-35 использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Продукция
Су-35
Компании
КнААЗ Гагарина
ОАК
Сухой ПАО
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
Похожие новости
20.09.2019
Анкара выбирает между истребителями КБ "Сухого" и Lockheed Martin
06.09.2019
После проявленного Эрдоганом интереса к покупке Су-35 и Су-57 начались первые консультации, но до контрактов еще не дошло - глава ФСВТС России
07.02.2019
«Политическая ситуация в Венесуэле нас весьма и весьма беспокоит»
18.07.2017
Взлетная полоса
27.03.2013
«ЛИМА-2013»: планы Малайзии по закупкам ВиВТ обусловили широкое представительство зарубежных компаний
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.11 18:50
  • 1
В Китае заявили о "прорыве" при создании двигателя для истребителя J-20
  • 18.11 18:34
  • 2
Первые изображения новой российской боевой машины появились в Сети
  • 18.11 18:30
  • 72
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 18.11 18:05
  • 8
Турция и США совместно оценят "функциональные возможности" С-400
  • 18.11 17:41
  • 5
Танк Т-72Б3 с комплексом активной защиты Т09-06
  • 18.11 17:27
  • 20
Минобороны выдало новый контракт на производство БМП-3
  • 18.11 17:14
  • 6
Россия получила от стран Ближнего Востока пять заявок на покупку автоматов Калашникова
  • 18.11 17:08
  • 6
Sohu (Китай): российский адмирал заявил о самых мощных противокорабельных ракетах, способных уничтожить целую авианосную группу
  • 18.11 17:02
  • 32
"Армате" добавили целей
  • 18.11 16:29
  • 12
В России создали МБР "Ярс" железнодорожного базирования
  • 18.11 15:54
  • 49
Путин призвал не повторять советских ошибок при закупке отечественной техники
  • 18.11 15:51
  • 3
В Индии объяснили покупку французских истребителей вместо российских
  • 18.11 15:38
  • 1
Лукашенко хотел получить от России эскадрилью Су-30СМ бесплатно - газета
  • 18.11 15:26
  • 2
Российские ученые создали быстрозаряжаемые аккумуляторы с высокой емкостью
  • 18.11 15:22
  • 14
МИД Украины направил России ноту с требованием отдать задержанные в районе Керченского пролива военные корабли