РФ готова поставить Турции истребители Су-35 - директор ФСВТС России

Дубай. 17 ноября. ИНТЕРФАКС - Россия готова поставить Турции истребители Су-35 в случае интереса Анкары, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"Российская сторона готова проработать вопрос о поставках в Турцию истребителей Су-35 в случае, если турецкая сторона проявит заинтересованность в данной продукции военного назначения", - заявил Шугаев журналистам на выставке Dubai Airshow.

Россия показала на авиашоу в Стамбуле многофункциональный истребитель Су-35 профильным специалистам Турции, сообщили в сентябре пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Серийное производство Су-35 ведется на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Гагарина (входит в компанию "Сухой").

Су-35 - глубокомодернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++". В Су-35 использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса.