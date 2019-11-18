Авиа- и военная продукция России широко представлена на выставке Dubai Airshow 2019

В Дубае (ОАЭ) открывается Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow 2019, на которой Россия покажет натурные образцы Як-130, Ми-38 и Ансат, а также около 200 экспонатов в виде моделей и макетов.

На российской экспозиции площадью более 750 кв метров можно будет увидеть новинки и бестселлеры мирового рынка вооружений - это и самолеты, и вертолеты, и техника противовоздушной обороны (ПВО), и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Свою продукцию представят "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), "Вертолеты России", концерн ВКО "Алмаз-Антей", НПО "Высокоточные комплексы", а также входящие в Ростех предприятия-производители комплектующих для авиатехники (ОДК, КРЭТ, "Швабе" и другие). Организатор единой экспозиции - спецэкспортер российского вооружения и военной техники Рособоронэкспорт.

В небо авиасалона в Дубае поднимутся учебно-боевой самолет Як-130, а также гражданские вертолеты Ми-38 и Ансат. Для Ми-38 это мировая премьера - вертолет с салоном повышенной комфортности, впервые представленный этим летом на МАКС-2019, теперь презентуют и за рубежом.

На российском стенде разместятся макеты истребителя пятого поколения Су-57Э, истребителей Су-35 и МиГ-35, бомбардировщика Су-32 (экспортная версия Су-34), военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А(Э), боевых вертолетов Ка-52, Ми-35М, Ми-28НЭ, военно-транспортных вертолетов Ми-171Ш и Ми-17В-5 и др.

"Вертолеты России" на совместной экспозиции с эмиратским холдингом Tawazun покажут макет легкого однодвигательного вертолета VRT500. "Не секрет, что инвесторы из ОАЭ проявляют интерес к участию в проекте, и в ходе выставки мы рассчитываем сделать первые конкретные шаги в этом направлении", - сообщил ранее гендиректор холдинга Андрей Богинский.

Также будет представлена техника ПВО, отмечает Интерфакс.

Ожидается особый интерес стран Ближнего Востока к российским средствам борьбы с беспилотниками.