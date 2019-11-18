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ТАСС

Источник: авария "Ориона" не сорвет передачу одного такого аппарата в МО РФ до конца года

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Опытный образец БПЛА "Орион"
Опытный образец БПЛА "Орион".
Источник изображения: vk.com/kronstadtgroup

Причины аварии пока не известны

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Авария опытного образца ударного беспилотника "Орион" под Рязанью не повлияет на сроки передачи на испытания одного такого комплекса в Минобороны до конца 2019 года. Об этом сообщил ТАСС в субботу источник в военном ведомстве.

"Инцидент не повлияет на передачу одного комплекса на испытания в войска до конца года", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что "пока причины аварии не известны, нужно дождаться результатов расследования".

Следователь по особо важным делам Московского межрайонного СУ СК на транспорте Сергей Бубенев ранее сообщил ТАСС, что беспилотный авиационный комплекс "Орион" упал во время испытательного полета рядом с жилым домом в поселке Листвянка Рязанской области.

"Орион" - средневысотный беспилотный комплекс большой продолжительности полета, максимальная взлетная масса которого составляет 1 тонну, максимальная масса полезной нагрузки - 200 кг. В феврале 2019 года источник ТАСС в ОПК сообщал, что в 2018 году "Орион" был испытан на применение авиабомб, не уточнив, о каких марках боеприпасов идет речь. По словам собеседника агентства, тогда же беспилотник побывал в Сирии, но без применения вооружения.

На авиасалоне МАКС-2019 генеральный конструктор группы "Кронштадт" Николай Долженков сказал ТАСС, что беспилотник "Орион" находится в финальной стадии испытаний, Минобороны России получит один такой комплекс до конца года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Орион БПЛА
Компании
Кронштадт
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
МАКС-20XX
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