Войти
Интерфакс-АВН

На учениях в Узбекистане отработали защиту от химических, биологических, радиационных и ядерных угроз

781
0
0
Вооруженные силы Узбекистана
Вооруженные силы Узбекистана.
Источник изображения: rg.ru

Ташкент. 16 ноября. ИНТЕРФАКС - Противодействие угрозам безопасности при использовании террористами химических, биологических, радиационных и ядерных материалов (ХБРЯМ) отработаны на региональных учениях "Джейран" под Ташкентом, сообщило в субботу узбекское телевидение.

"Региональные учения под названием "Джейран" включали в себя отработку противодействия попыткам осуществить теракты с использованием химических, биологических, радиационных и ядерных материалов", - говорится в сообщении.

За ходом учения наблюдали более 50 экспертов из 15 государств.

Как сообщили "Интерфаксу" в представительстве ЕС в Узбекистане, учениям предшествовало совещания в рамках инициативы Европейского Союза по химическим, биологическим, радиологическим и ядерным центрам передового опыта (ХБРЯ) для стран Центральной Азии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Узбекистан
Проекты
Военные учения
Евросоюз
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
25.10.2017
Для обеспечения безопасности завтра — готовым надо быть уже сегодня
22.04.2013
Политика и национальная оборона
20.03.2013
В огне войны сгорит быстро
29.12.2012
Претенденты на роль гарантов мира в Центральной Азии
03.07.2012
Центральная Азия: военная мощь постсоветских республик
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.11 18:50
  • 1
В Китае заявили о "прорыве" при создании двигателя для истребителя J-20
  • 18.11 18:34
  • 2
Первые изображения новой российской боевой машины появились в Сети
  • 18.11 18:30
  • 72
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 18.11 18:05
  • 8
Турция и США совместно оценят "функциональные возможности" С-400
  • 18.11 17:41
  • 5
Танк Т-72Б3 с комплексом активной защиты Т09-06
  • 18.11 17:27
  • 20
Минобороны выдало новый контракт на производство БМП-3
  • 18.11 17:14
  • 6
Россия получила от стран Ближнего Востока пять заявок на покупку автоматов Калашникова
  • 18.11 17:08
  • 6
Sohu (Китай): российский адмирал заявил о самых мощных противокорабельных ракетах, способных уничтожить целую авианосную группу
  • 18.11 17:02
  • 32
"Армате" добавили целей
  • 18.11 16:29
  • 12
В России создали МБР "Ярс" железнодорожного базирования
  • 18.11 15:54
  • 49
Путин призвал не повторять советских ошибок при закупке отечественной техники
  • 18.11 15:51
  • 3
В Индии объяснили покупку французских истребителей вместо российских
  • 18.11 15:38
  • 1
Лукашенко хотел получить от России эскадрилью Су-30СМ бесплатно - газета
  • 18.11 15:26
  • 2
Российские ученые создали быстрозаряжаемые аккумуляторы с высокой емкостью
  • 18.11 15:22
  • 14
МИД Украины направил России ноту с требованием отдать задержанные в районе Керченского пролива военные корабли