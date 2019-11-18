На учениях в Узбекистане отработали защиту от химических, биологических, радиационных и ядерных угроз

Ташкент. 16 ноября. ИНТЕРФАКС - Противодействие угрозам безопасности при использовании террористами химических, биологических, радиационных и ядерных материалов (ХБРЯМ) отработаны на региональных учениях "Джейран" под Ташкентом, сообщило в субботу узбекское телевидение.

"Региональные учения под названием "Джейран" включали в себя отработку противодействия попыткам осуществить теракты с использованием химических, биологических, радиационных и ядерных материалов", - говорится в сообщении.

За ходом учения наблюдали более 50 экспертов из 15 государств.

Как сообщили "Интерфаксу" в представительстве ЕС в Узбекистане, учениям предшествовало совещания в рамках инициативы Европейского Союза по химическим, биологическим, радиологическим и ядерным центрам передового опыта (ХБРЯ) для стран Центральной Азии.