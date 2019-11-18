Войти
Военное обозрение

Россия готова передать Украине задержанные суда до встречи в нормандском формате

437
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Стало известно о будущей судьбе двух украинских катеров и рейдового буксира, которые были задержаны российскими пограничниками после нарушения морских границ РФ их экипажами. Напомним, что украинская провокация имела место в прошлом году и организатором её считается тогдашний президент Украины Пётр Порошенко.

Речь идёт о трёх судах – "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", которые на данный момент находятся в Крыму. Российская сторона отмечает, что готова к передаче катеров и буксира Киеву.

В сообщениях говорится о том, что передача состоится до 9 декабря.

Почему именно эта дата выбрана за "точку икс"? Дело в том, что на 9 декабря в Париже намечен саммит нормандской четвёрки. Готовность участия в нём подтвердили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

О том, что Россия приняла принципиальное решение о передаче судов Украине, пишет "Коммерсантъ". Издание утверждает, что российскими буксирами три украинских судна будут выведены в обозначенную точку, где их будут ожидать буксиры ВМСУ.

На Украине пока не решили, куда именно могут быть отбуксированы "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". Рассматривается два варианта: либо Мариуполь, либо база ВСМУ в Одесской области. Напомним, что изначально эти суда были направлены в Мариуполь именно из Одессы.

По последним сведениям, оружие и судовая документация, которые находились на катерах и буксире, Киеву пока переданы не будут, так как являются важными вещдоками в деле о вооружённом нарушении российских морских границ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Франция
Проекты
58150 Гюрза
Похожие новости
07.12.2018
В знак дружбы: военные США провели полет над Украиной
06.12.2018
Керченский инцидент: Киев ищет замглавы ФСБ
03.12.2018
"Втянуть в войну с Россией": в ФРГ рассказали о планах Киева
30.11.2018
Порошенко выступил с новым обращением к НАТО
17.08.2018
Надежда на НАТО: Украина просит защитить свои суда
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.11 19:09
  • 74
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 18.11 18:50
  • 1
В Китае заявили о "прорыве" при создании двигателя для истребителя J-20
  • 18.11 18:34
  • 2
Первые изображения новой российской боевой машины появились в Сети
  • 18.11 18:05
  • 8
Турция и США совместно оценят "функциональные возможности" С-400
  • 18.11 17:41
  • 5
Танк Т-72Б3 с комплексом активной защиты Т09-06
  • 18.11 17:27
  • 20
Минобороны выдало новый контракт на производство БМП-3
  • 18.11 17:14
  • 6
Россия получила от стран Ближнего Востока пять заявок на покупку автоматов Калашникова
  • 18.11 17:08
  • 6
Sohu (Китай): российский адмирал заявил о самых мощных противокорабельных ракетах, способных уничтожить целую авианосную группу
  • 18.11 17:02
  • 32
"Армате" добавили целей
  • 18.11 16:29
  • 12
В России создали МБР "Ярс" железнодорожного базирования
  • 18.11 15:54
  • 49
Путин призвал не повторять советских ошибок при закупке отечественной техники
  • 18.11 15:51
  • 3
В Индии объяснили покупку французских истребителей вместо российских
  • 18.11 15:38
  • 1
Лукашенко хотел получить от России эскадрилью Су-30СМ бесплатно - газета
  • 18.11 15:26
  • 2
Российские ученые создали быстрозаряжаемые аккумуляторы с высокой емкостью
  • 18.11 15:22
  • 14
МИД Украины направил России ноту с требованием отдать задержанные в районе Керченского пролива военные корабли