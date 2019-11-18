Россия готова передать Украине задержанные суда до встречи в нормандском формате

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Стало известно о будущей судьбе двух украинских катеров и рейдового буксира, которые были задержаны российскими пограничниками после нарушения морских границ РФ их экипажами. Напомним, что украинская провокация имела место в прошлом году и организатором её считается тогдашний президент Украины Пётр Порошенко.

Речь идёт о трёх судах – "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", которые на данный момент находятся в Крыму. Российская сторона отмечает, что готова к передаче катеров и буксира Киеву.

В сообщениях говорится о том, что передача состоится до 9 декабря.

Почему именно эта дата выбрана за "точку икс"? Дело в том, что на 9 декабря в Париже намечен саммит нормандской четвёрки. Готовность участия в нём подтвердили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

О том, что Россия приняла принципиальное решение о передаче судов Украине, пишет "Коммерсантъ". Издание утверждает, что российскими буксирами три украинских судна будут выведены в обозначенную точку, где их будут ожидать буксиры ВМСУ.

На Украине пока не решили, куда именно могут быть отбуксированы "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". Рассматривается два варианта: либо Мариуполь, либо база ВСМУ в Одесской области. Напомним, что изначально эти суда были направлены в Мариуполь именно из Одессы.

По последним сведениям, оружие и судовая документация, которые находились на катерах и буксире, Киеву пока переданы не будут, так как являются важными вещдоками в деле о вооружённом нарушении российских морских границ.