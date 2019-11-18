Time (США): нам надо перестать считать свой конфликт с Россией "информационной войной"

Автор статьи, специализирующийся на нейтрализации "российской подрывной деятельности" (он выпустил в соавторстве с Энн Эплбаум специальное исследование по теме), предлагает Западу не называть свою борьбу с Россией информационной войной. Для Петра Померанцева это — борьба добра со злом, где Россия — это зло.

9 ноября мы отмечаем 30-летие падения берлинской стены: год ее падения (1989-й) стал для нас синонимом конца холодной войны. А вместе с ним - идеологического поражения СССР. Поражение Советского Союза означало победу свободы мнений над цензурой, демократии над авторитаризмом. И вот, через 30 лет, вместо понятия "холодной войны с Советским Союзом" в наших разговорах царит понятие "информационная война с Россией".

Под этим выражением - информационная война - мы понимаем целую серию хакерских атак и тайных операций в социальных сетях, проведенных Кремлем. Цель этих операций состояла в том, чтобы повлиять на выборы в США в 2016-м году, но по сравнению с операциями по промыванию мозгов, которые Россия проводит против своих соседей - это психологические царапинки по сравнению с ранами. Тем не менее чуть ли не каждую неделю появляется новый политический доклад (мне лично пришлось быть автором двух таких докладов), предупреждающий Соединенные Штаты, что они "проигрывают информационную войну".

Тем не менее сама концепция "информационной войны" требует осторожного к себе отношения. Внутри самой России понятие "информационной войны" выросло в нечто намного большее, чем просто набор медиа-трюков. Для России "информационная война" - это целое мировоззрение и видение истории. В соответствии с этим мировоззрением, ценности, выигравшие в 1989 году, объявляются ныне не существующими, а исторически этот год интерпретируется негативно. И, увы, это мировоззрение становится все более популярным по всему миру. Как я выяснил в моей последней книге, самой опасной частью информационной войны является само ее понятие.

Само это понятие "информационная война" вызвало просто маниакальный интерес среди определенной части российских геополитических аналитиков. Оно помогло им объяснить поражение Советского Союза. Уже в самом конце 1990-х и начале 2000-х эти аналитики стали говорить о том, что советская империя рухнула не из-за собственной неправильной экономической политики, нарушений прав человека и лжи. Нет, оказывается, против СССР сработали некие "информационные вирусы", подсаженные внутрь системы западными спецслужбами. Причем протащены эти идеи были якобы с использованием приятно выглядящих троянских коней под названием "свобода слова" и "экономическая реформа". В соответствии с этим взглядом на историю, являющимся по сути ревизионистским, направленным на то, чтобы пересмотреть прошлое не в западных интересах, - распространением этих вирусов в России занимались высокопоставленные люди. Они выдавали себя за модернизаторов, "перестройщиков". Во всем виноваты эти "перестройщики", на самом деле связанные с Западом и с действовавшей в России пятой колонной антисоветских диссидентов, - вот эти-то перестройщики и рассыпали повсюду информационные вирусы.

Сначала все эти теории об огромной роли "информационной войны" не были в представлены российском информационном "мейнстриме". Но по мере того, как Кремль искал, чем бы объяснить революции против клептократов и автократов, происходящие вокруг России в последние годы (очевидно, имеются в виду "революции" Саакашвили в Грузии и Порошенко на Украине - прим. ред.), эти теории вызывали все больший интерес. Ведь с их помощью можно было объяснить и рост недовольства внутри России. И вот эта философия информационной войны стала все больше тиражироваться российским телевидением. Этим занимались и телеведущие, и политические аналитики. А после российского вторжения на Украину в 2014-м году теория об "информационных вирусах" стала чем-то вроде государственной догмы.

В соответствии с этой теорией, Запад ведет против России информационную войну по нескольким направлениям. И война эта ведется по всем ним одновременно, начиная с антикоррупционных расследований против российской элиты и антидопинговых расследований против российской олимпийской сборной, а заканчивая поддержкой правозащитных организаций в РФ и мощным вещанием на российскую территорию из-за границы. То есть вещанием нероссийских во всех отношениях СМИ, которое с нашей стороны носит общественный, а не государственный характер.

В соответствии с этим российским мировоззрением, все ценности, идеалы, идеи - все эти высокие понятия являются всего лишь дымовой завесой для акций, направленных против геополитического противника. В мире "информационной войны" нет никакой разницы между качественной журналистикой, которую предлагаем мы, и психологической операцией по воздействию на общественное мнение в другой стране через ее соцсети, которую практикуют русские. В сентябре, например, российский парламентский комитет обвинил немецкую телерадиокомпанию "Дойче велле" во "вмешательстве" в российские дела. Причиной стало активное освещение этой телерадиокомпанией протестов в Москве против правления Путина. (Так в тексте, на самом деле реакция российского парламента и МИДа была связана с призывами "Дойче велле" присоединиться к несанкционированным митингам. "Дойче велле" на русском языке публиковала фразы "Москва, выходи!" и "Москвичи, выходите!" - прим. ред.) Таким образом российская парламентская комиссия пытается как бы уравнять хакерство со стороны Кремля и его обманные операции в социальных сетях США с элементарно качественной репортерской работой "Дойче велле".

В соответствии с логикой этого ревизионистского мировоззрения, России приходится постоянно состязаться, борясь за жизнь в этом ужасном, глубоко прогнившем мире. По словам главного редактора кремлевской сети международного вещания "Рашша тудей", эта сеть "нужна России приблизительно по той же причине, по которой стране нужно министерство обороны", потому что "она может вести информационную войну против всего западного мира", используя "информационное оружие".

Именно такой взгляд на мир, основанный на мысли, что вся жизнь - это информационная война, используется Кремлем для достижения его глобальных политических целей. Россия (как и Китай) все больше выступает в поддержку "суверенного Интернета", где цензура была бы чем-то нормальным. Под эту мысль подводится то обоснование, что принцип свободы высказывания - это всего лишь оружие, используемое коварным Западом. Мировоззрение "информационной войны" теперь становится еще одним аргументом в борьбе за "многополярный мир", где нет общих глобалистских норм свободы, а есть только зоны влияния. Идеалы 1989 года, с его мечтой о всеобщих правах человека, расцветающих в мире без границ, - эти идеалы просто не выживают в рамках этой самой "информационной войны".

У меня есть плохие новости: это мировоззрение кажется правильным все большей и большей части жителей земного шара. В ведущуюся Западом информационную войну верят и жители самого Запада, а не только граждане таких стран, как Китай, которым концепция враждебной им информационной войны нужна для объяснения протестов у себя в стране. В Китае эти протесты преподносятся как часть западного заговора. Но дело в том, что и в США давно существует часть своих собственных масс-медиа, которая верит в теории заговора об информационной войне "Вашингтона" против других стран и против собственного народа. А теперь это можно услышать и от президента США с его приспешниками - теперь и они преподносят нынешнюю спокойную критику в адрес Трампа со стороны либеральных журналистов как некий жуткий заговор масс-медиа. И это мировоззрение не ограничивается рубежами США. В недавно опубликованных аудиозаписях беседы Дональда Трампа с российским министром иностранных дел в 2016-м году оно тоже проявляется. Трамп сказал россиянину, что он, президент США, не против секретной российской кампании в американских соцсетях, поскольку "Америка делала то же самое в других странах". Частые утверждения президента США, что Америке не следует поддерживать демократические силы во всем мире, трамповский "трансакционный", абсолютно лишенный идеалов взгляд на мир - все это прекрасно совпадает с мировоззрением Кремля.

Но даже для тех, кто не поддерживает Кремль или Трампа, - даже для таких разумных людей огромное количество "обманок" в Интернете может оказаться искушением. Искушением "соскользнуть" в такое мировоззрение, при котором ты живешь во вселенной, где тебя якобы окружает бесконечная манипуляция. Использование ботов, троллей и киборгов по всему миру переживает бум. От Китая до Польши, от Ирана до Эквадора правительства и политические партии запускают скрытые агитационные кампании с целью повысить привлекательность своей стороны и "выбить из седла" другую сторону. Кумулятивный эффект от таких кампаний - тот, что уничтожается любая "общая реальность", ужимается доверие к любой информации. И тут виноваты не только правительства, любой человек сегодня может поиграть в "информационного воина. Посмотрите, например, на закрытые интернет-сообщества, принадлежащие к Идентитарному движению - крайне правую европейскую политическую группу, которая хочет "избавить" континент от мусульман. Так вот, на сайтах этих сообществ вы можете скачать для себя "Руководство по информационной войне". В нем вас научат, как скоординировать интернет-атаку с язвительными замечаниями в адрес нормальных журналистов, то есть журналистов западного "мейнстрима". Такие акции в этой инструкции называются "снайперскими миссиями". В этом же руководстве вас научат, как "постить" отвратительные комментарии на Фейсбук-страничках определенных политиков или планировать кампании "дислайка" в сети YouTube, чтобы "забаллотировать" огромным количеством голосов "против" видео ваших оппонентов. Если вы влезете в интернете в "собачью драку" с вашим врагом, а честно в споре вы победить не можете - отправьте сообщение на хэштэг "Поддержка с воздуха" - и другие "инфо-воины" придут к вам на помощь, они просто заглушат ответы вашего оппонента своими дразнилками или оскорблениями.

Но даже с учетом того, что журналисты и аналитики разоблачают такие информационные операции, проводятся ли они со стороны России или со стороны экстремистских группировок, - не рискуем ли мы при этом все-таки признать правым то мировоззрение, которое Кремль хочет нам навязать, - а именно формулу "вся информация - лишь манипуляция"? Приходится признать, что даже язык, который мы используем для борьбы с русскими операциями в США, авторитарен - мы боимся "вмешательства", "внешних влияний" и т.д. В этом нашем языке заложена изначальная критика самой идеи свободного перетока информации через границу. А ведь такой переток - это одна из самых трудно доставшихся наших побед в холодной войне.

Увы, здесь мы попадаем в информационную "Уловку-22". Нам нужно разоблачать скрытые информационные операции врага, но без того, чтобы рассматривать информацию как что-то изначально опасное. Чтобы по-настоящему выиграть информационную войну, вы должны преодолеть накрепко связанные с ней цинизм и мышление в духе "теорий заговора". Увы, эти вещи имплицитно присущи самой идее информационной войны.

Петр Померанцев - британский журналист, публицист и телепродюсер русско-украинского происхождения. Родился в Киеве в 1977 году, в 1978 году переехал с родителями в Германию, а затем в Великобританию. Утверждает, что в начале 2000-х работал на российском телевидении, но подтверждений этого нет. В 2016 году получил за свою книгу о России и режиме Путина "Ничто не правда. Всё возможно: сюрреалистичное сердце новой России" премию имени Майкла Ондатже британского Королевского литературного общества. Сейчас занимается исследованием пропаганды и медиа-развития в Лондонской школе экономики.

Петр Померанцев (Peter Pomerantsev)