Самолеты ВВС США и Британии провели очередную разведку у российских рубежей на Балтике

Лондон. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Два американских и один британский самолет радиоэлектронной разведки в пятницу совершили многочасовые полеты у границ Калининградской области, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По имеющимся данным, самолеты поднимались с авиабаз в Великобритании и Германии. В частности, в полетах у российских границ были задействованы стратегический разведывательный самолет RC-135V, самолет дальнего боевого управления и целеуказания E-8C Joint STARS ВВС США и самолет британских Королевских ВВС RC-135W.

Американский самолет радиоэлектронной разведки RC-135V и аналогичный британский RC-135W совершили облеты Калининградской области по периметру ее границ, выполняя задание в небе Польши и Литвы, а также над Балтикой. Тем временем, самолет управления нанесением ударов E-8C Joint STARS ВВС США курсировал к югу от области в воздушном пространстве Польши.

В среду у границ Калининградской области был также зафиксирован полет британского самолета радиоэлектронной разведки RC-135W, вылетевшего с авиабазы Уоддингтон в Англии.

Как сообщалось, во вторник вблизи российских рубежей на юге Балтики совершил многочасовой полет американский разведчик RC-135V. Первоначально он сделал несколько пролетов вдоль границ Ленинградской и Псковской областей в небе над Эстонией, а затем облетел Калининградскую область, выполняя полет вдоль ее границ в воздушном пространстве Литвы и Польши. Одновременно во вторник самолет управления нанесением ударов ВВС США E-8C Joint STARS, поднявшийся с авиабазы Рамштайн, встав в круг в небе над Польшей, в течение около трех часов летал к юго-западу от Белоруссии недалеко от Бреста.

В пятницу официальная газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда" сообщила, что воздушную разведку вдоль государственных границ Российской Федерации в течение минувшей недели вели 12 иностранных летательных аппаратов. Согласно еженедельной инфографике издания, дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) за неделю выполнили четыре вылета на перехват и сопровождение иностранных самолетов-разведчиков у границ России.