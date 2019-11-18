Французская армия на пределе своих возможностей - начальник Генштаба

Как сообщает издание "La Tribune" в материале ""Je suis au bout de mes capacités" (Général Lecointre, chef d'état-major des armées)", начальник Генерального штаба вооруженных ил Франции генерал Франсуа Лекуантр (François Lecointre) считает нынешнюю модель французской армии не отвечающей потребностям. Это в первую очередь касается фрегатов первого ранга, в которых флот подошел к пределу своих возможностей.

По его мнению, программа вооружения на период 2019-2025 гг. позволяет латать дыры и ограничения, доставшиеся от прошлой программы, модернизировать армию и дать ответ на вызовы программы "Ambition 2030". Он также отметил, что в бюджете 2020 года на модернизацию вооруженных сил дополнительно предусмотрено 1,7 млрд евро, что доводит объем оборонных расходов до 37,5 млрд евро, а это составит 1,86% от ВВП следующего года.

Генерал Франсуа Лекуантр, министр обороны Флоранс Парли и президент Франции Эммануэль Макрон (с) Reuters

В то же время он обратил внимание на две программы, которые слишком активно реализуются. Это программа строительства фрегатов и закупки бронемашин Scorpion. Относительно фрегатов он заявил следующее: "Мне сегодня нужно дать гарантию президенту страны относительно постоянного присутствия в Персидском заливе. К этому добавилось наблюдение за Баб-эль-Манде́бским проливом, патрулирование в районе Сирии, а также защита нашего бастиона в Гасконском заливе и наблюдение за выходом российских подводных лодок из их баз в Северную Атлантику. Я на пределе своих возможностей". А начальник штаба флота адмирал Кристоф Працук сообщил, что в Ормузском проливе в идеале надо иметь не один, а два фрегата, что позволит там присутствовать на постоянной основе. В 2008 году утвержденная потребность в фрегатах первого ранга составляла 24 единицы (17 FREMM, два фрегата ПВО и пять фрегатов типа Lafayette). В 2015 году был утвержден новый штат к 2030 году - 15 единиц. Слишком мало.

Относительно бронетехники отмечается, что в 2008 году, когда ситуация не была столь сложной как сейчас, у французской армии имелось 452 бронемашин среднего класса, а сегодня к 2030 году планируется закупить 300 Jaguar. И хотя они более совершенные, чем их предшественники, но число театров военных действий сохраняет свое давление.

То же и в отношении ВВС. В 2007 году в их составе имелось 420 боевых самолетов, а к 2030 году планируется сохранить 185 многоцелевых самолетов.

Лекуантр также отметил, что в настоящий момент оборону Франции осуществляют 30000 военнослужащих, из которых 8000 в операциях за рубежом. 20000 служат на территории Франции. По его мнению, такой уровень напряжения, который выдерживается уже несколько лет, не имеет прецедентов, и не должен снижаться в последующие годы. А вот источники кризисов весьма многочисленны, и начальник Генштаба выразил опасение, как бы они не увеличились.