"Космосом занимаетесь? А я - свеклой": как выбирали академиков

Как выбирали новый состав РАН

Дело ФИАН, стрипклуб, гомеопатия, и души убитых крыс - корреспондент "Газеты.Ru" понаблюдал, как проходили очередные выборы в Российскую академию наук.

Дискуссиями о произволе силовиков и обвинениями в смерти члена-корреспондента закончилось в пятницу Общее собрание РАН, на котором состоялись очередные выборы новых членов Академии. Это не первые выборы обновленной Академии, которая была реформирована решением правительства в 2013 году. Тогда ее, вопреки многим протестам было решено объединить, слив воедино РАН, Академию сельскохозяйственных и медицинских наук.

Кстати, у этого решения, до сих пор в рядах старых членов Академии остались противники. "Вчера я испытывал огромные сложности голосуя за "акамедиков" и "акаселиков", - рассказал "Газете.Ru" один из членов Академии, известный астрофизик. Он же рассказал о забавном диалоге, который состоялся в кулуарах между ним и подошедшим к нему познакомиться неизвестным ему ученым:

"Я слышал, вы космосом занимаетесь? А я - свеклой".

Однако по ряду причин именно эти выборы привлекли к себе повышенное внимание со стороны как научного сообщества, так и со стороны сми. У многих в памяти разнос, который устроил президент России Владимир Путин в 2016 году, когда членами РАН были выбраны высокопоставленные чиновники, после чего президенту РАН Владимиру Фортову пришлось заступаться за них, а сами чиновники вскоре были уволены. Много нареканий вызывали и случаи избрания в РАН ученых с сомнительной научной репутацией, когда, к примеру, в Академию наук был выбран производитель гомеопатических препаратов Олег Эпштейн, и ученые, так или иначе связанные с защитами списанных диссертаций.

Всего этого позора Академия наук во главе с обновленным президиумом РАН и президентом Александром Сергеевым, избранными в сентябре 2017 года, попытались в этот раз избежать,

и по всеобщему мнению это сделать, правда, не без скандалов, удалось.

Впервые выборная кампания РАН сопровождалась докладом надзорной комиссии по противодействию фальсификации научных исследований КПФНИ РАН. В докладе этой созданной совсем недавно комиссии были перечислены 56 кандидатов в академики и член-корреспонденты, которые ранее участвовали в защите диссертаций с некорректными заимствованиями, совершали публикационные, этические нарушения, участвовали в псевдонаучной деятельности.

За этим последовал доклад Комиссии по борьбе с лженаукой (КБЛ РАН), в которым были названы еще шесть кандидатов, избрание которых могло повредить репутации академии.

Отделения РАН не допустили к выборам 52 кандидатов из названных нежелательными КПФНИ РАН и четверых из списка КБЛ. Так, среди отклоненных отделениями кандидатов оказался биолог Сергей Савельев, который считает, что женщины не способны к математике, аутизм и шизофрения - это одно и то же, а людей надо сортировать по "конструкции мозга", андролог Светлана Калинченко, практикующая терапию ударными дозами гормонов и гомеопат Инесса Миненко, оказывающая псевдонаучные услуги по лечению гомеопатией.

Кандидатская и докторская диссертации Миненко посвящены применению псевдонаучных методов лечения стрессовых расстройств. Кроме руководства над диссертациями, описывающими опыт применения гомеопатии, Миненко также выступила научным консультантом диссертации врача Рустема Хайруллина, состоящей в основном из заимствований.

Четверо из допущенных к выборам "нежелательных" кандидатов в итоге были избраны членами РАН.

Среди них - Маринэ Танашян из Научного центра неврологии, Дмитрий Пушкарь из Московского государственного медико-стоматологического университета, которых "амнистировала" Комиссия по борьбе со лженаукой, Наталья Полунина из Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова и Отари Дидманидзе из Российского государственного аграрного университета имени К.А. Тимирязева.

Не допущен к выборам был доктор медицинских наук Сергей Судаков, автор статьи "Бесконтактная передача приобретенной информации от умирающего субъекта к зарождающемуся". В рамках эксперимента Судаков с коллегами обучали крыс ориентироваться в лабиринте, затем отрубали им головы и складывали под клетки, где спаривались другие крысы.

Крысы, зачатые над "обученными" головами, якобы демонстрировали лучшую обучаемость.

Также не прошла отбор основная масса кандидатов, имеющих публикации о "релиз-активных препаратах" (гомеопатии). Преимущественно это исследования низкого качества, без контрольных групп, но с весьма оптимистичными выводами относительно эффективности препаратов компании "Материа Медика".

После оглашения результатов недопущенный к выборам культуролог Александр Запесоцкий отметил, что борьба с лженаукой не может быть легкой. Он отметился тем, что был научным руководителем кандидата педагогических наук Евгения Фридмана, чья диссертация оказалась почти стопроцентным плагиатом.

Также выяснилось, что Запесоцкий - автор трех множественных публикаций.

Заявив, что в целом поддерживает борьбу со лженаукой в РАН, Запесоцкий, взяв слово после оглашения результатов выборов, призвал академию публикацией подобных докладов не превращаться в стрипклуб и не заниматься "публичным раздеванием".

Ранее Запесоцкий решил не приходить на разбор его дела в комиссию, зато выступил ранее в СМИ против сообщества "Диссернет", которому и обязан своим снятием с выборов. Наконец, уже проиграв выборы, он в своей речи использовал последний аргумент, по сути обвинив комиссию РАН в смерти одного из кандидатов. "Членкор Михайлов был объектом опубликованного доклада, отделение с ним не согласилось, но в минувший понедельник он ушел из жизни. Понимаете, люди болезненно, через сердце это все пропускают", - намекнул Запесоцкий, и его слова потом долго обсуждали академики в кулуарах Общего собрания.

Наконец, внимание к выборам привлек небывалый по масштабам скандал, связанный с так называемым делом ФИАН - делу о контрабанде оптических окон, которые изготовила частная фирма "Триоптикс", расположенная на территории института.

Претензии к директору ФИАНа Николаю Колачевскому связаны с поставкой за рубеж оптических изделий, которые сначала прошли, а потом не прошли по непонятной причине экспертизу. Как раз в пятницу, в последний день Общего собрания стало известно и новом повороте в этом деле. Двое фигурантов дела ФИАНа - сотрудник этого института,

оптик Сергей Канорский и его дочь Ольга Канорская, директор ООО "Триоптикс", получили гражданство Израиля и уехали в эту страну.

"Отцу на единственном допросе сказали - мы знаем, что у вас есть миграционные визы, не смейте уезжать. Исходя из того, как развиваются дела, в ближайшее время мы возвращаться не собираемся. То, что после этого в отношении дела последуют какие-то действия, это очевидно, - рассказала Канорская. - За то, что хороший ученый уехал из России, спасибо ФСБ".

Дело ФИАНа также не раз становилось темой Общего собрания. "Обращение от имени руководства РАН в Генпрокуратуру уже сделано", - заявил президент РАН Александр Сергеев. Там же принята резолюция по этому нашумевшему делу.

"Общее собрание глубоко обеспокоено стилем и действиями правоохранительных органов в отношении ФИАНа и его директора Николая Колачевского. Появление вооруженных людей в ведущем институте России нельзя оправдать следственными действиями. Общее собрание заявляет о недопустимости таких действий", - говорится в тексте резолюции.

"Отъезд этого ученого - неожиданный и обидный поворот для меня. Люди решили, что им лучше уехать из страны. Ясно, что это было вполне успешное предприятие, и люди, которые умеют делать высокотехнологичные вещи, уехали из страны, - сказал академик Валерий Рубаков "Газете.Ru". - Теперь другие ученые, которые заняты высокотехнологичным бизнесом, будут знать, что на них могут так же наехать и посадить".

"Самое страшное в этой ситуации - это восприятие молодежи. Молодежь видит, что люди, занимающиеся серьезной наукой, просто уязвимы, - считает академик Михаил Маров. - И это будет способствовать тому, что молодежь будет продолжать "смолить лыжи", а мы и так давно теряем лучшие умы".

Павел Котляр