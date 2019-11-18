Лидеры БРИКС разделяют обеспокоенность президента России судьбой СНВ и других соглашений по контролю за вооружениями - Песков

Москва. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Озабоченность президента России Владимира Путина по поводу дальнейшей судьбы системы контроля над вооружениями на фоне действий США во многом разделяется другими лидерами БРИКС, сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Путин говорил об общей проблеме контроля над вооружениями, он говорил о том, что, безусловно, действия США в этом плане имеют негативные (последствия), фактически, слом ДРСМД, полное неведение нас всех, какая будет судьба у СНВ-3, будет ли продление или не будет - потому что США никак не индексируют свою позицию", - сказал Песков в эфире "Первого канала", рассказывая о содержании закрытой части пленарного заседания саммита "пятерки" в Бразилии.