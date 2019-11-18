Войти
Интерфакс-АВН

Лидеры БРИКС разделяют обеспокоенность президента России судьбой СНВ и других соглашений по контролю за вооружениями - Песков

502
0
0
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков.
Источник изображения: https://twitter.com

Москва. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Озабоченность президента России Владимира Путина по поводу дальнейшей судьбы системы контроля над вооружениями на фоне действий США во многом разделяется другими лидерами БРИКС, сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Путин говорил об общей проблеме контроля над вооружениями, он говорил о том, что, безусловно, действия США в этом плане имеют негативные (последствия), фактически, слом ДРСМД, полное неведение нас всех, какая будет судьба у СНВ-3, будет ли продление или не будет - потому что США никак не индексируют свою позицию", - сказал Песков в эфире "Первого канала", рассказывая о содержании закрытой части пленарного заседания саммита "пятерки" в Бразилии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БРИКС
РСМД
СНВ-3
Похожие новости
20.09.2019
Для ядерной войны появились новые причины
14.01.2019
Чем опасен конец однополярного мира
03.02.2015
Оборона: что, где, когда
03.02.2015
Россию никому не покорить
05.08.2013
Семь раз отмерить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.11 19:09
  • 74
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 18.11 18:50
  • 1
В Китае заявили о "прорыве" при создании двигателя для истребителя J-20
  • 18.11 18:34
  • 2
Первые изображения новой российской боевой машины появились в Сети
  • 18.11 18:05
  • 8
Турция и США совместно оценят "функциональные возможности" С-400
  • 18.11 17:41
  • 5
Танк Т-72Б3 с комплексом активной защиты Т09-06
  • 18.11 17:27
  • 20
Минобороны выдало новый контракт на производство БМП-3
  • 18.11 17:14
  • 6
Россия получила от стран Ближнего Востока пять заявок на покупку автоматов Калашникова
  • 18.11 17:08
  • 6
Sohu (Китай): российский адмирал заявил о самых мощных противокорабельных ракетах, способных уничтожить целую авианосную группу
  • 18.11 17:02
  • 32
"Армате" добавили целей
  • 18.11 16:29
  • 12
В России создали МБР "Ярс" железнодорожного базирования
  • 18.11 15:54
  • 49
Путин призвал не повторять советских ошибок при закупке отечественной техники
  • 18.11 15:51
  • 3
В Индии объяснили покупку французских истребителей вместо российских
  • 18.11 15:38
  • 1
Лукашенко хотел получить от России эскадрилью Су-30СМ бесплатно - газета
  • 18.11 15:26
  • 2
Российские ученые создали быстрозаряжаемые аккумуляторы с высокой емкостью
  • 18.11 15:22
  • 14
МИД Украины направил России ноту с требованием отдать задержанные в районе Керченского пролива военные корабли