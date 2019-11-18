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Интерфакс-АВН

Россия расширила военное присутствие в Сирии за счет создания двух новых баз - эксперт

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Леонид Ивашов
Леонид Ивашов.
Источник изображения: www.liveinternet.ru

Москва. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Россия расширила присутствие в Сирии, разместив военных и технику на бывшей американской базе в районе города Кобани, а также на аэродроме города Камышли, заявил "Интерфаксу" в пятницу военный эксперт генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов.

"Всё это даёт России расширение и увеличение военного присутствия в Сирии", - сказал Ивашов, в прошлом - начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ.

"Присутствие российских военных на северо-востоке Сирии дает шанс на сохранение территориальной целостности страны. И в целом это свидетельствует, что на территории Сирии, за исключением ряда районов, в частности Идлиба, идет процесс стабилизации и перехода к мирной жизни", - сказал эксперт.

"Мы видим, что не все курды на севере Сирии после ухода американцев благожелательно отнеслись к приходу российских и турецких военных. В этой связи наше военное присутствие там необходимо наращивать. Усиление российской военной активности на севере Сирии должно сопровождаться экономическими, гуманитарными, политико-дипломатическими и информационными мерами", - сказал Ивашов.

На этой неделе стало известно, что Россия разместила на двух новых объектах военных и технику, включая транспортно-боевые вертолеты Ми-35 и Ми-8.

На аэродроме в районе Кобани поднят российский флаг, сообщил в пятницу телеканал Вооруженных сил РФ "Звезда".

Российские военные высадились на аэродроме с вертолетов Ми-8 и заняли круговую оборону на бетонной площадке около базы. На аэродром прибыли несколько российских вертолетов, включая Ми-35, сообщил телеканал.

"Наше подразделение приступило к охране аэродрома и территории военной базы, организовав патрулирование по периметру и боевое охранение на оборудованных огневых позициях", - сказал журналистам представитель российской военной полиции.

В четверг стало известно, что Россия перебазировала на аэродром города Камышли на севере Сирии транспортно-боевые вертолеты и комплекс ПВО ближнего действия "Панцирь-С".

В Камышли создана российская авиационная комендатура, она включает наземную охрану и систему ПВО, диспетчерский пункт, места для медицинского осмотра и предполетной подготовки летчиков.

"Выделяется для охраны военная полиция, специальные средства, машины, топливо для обеспечения бесперебойных полетов. Около десяти единиц автомобильной техники", - сказал журналистам начальник авиационной комендатуры Тимур Ходжаев.

Он назвал задачи авиационной комендатуры в Камышли: "Обеспечение бесперебойных полетов, сохранность вертолетов, охрана и оборона данной территории".

Российские вертолеты совершают облеты районов на севере Сирии рядом с границей с Турцией.

Согласно российско-турецким договоренностям, на севере Сирии проводят совместное патрулирование российская военная полиция и пограничная служба Турции.

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Авиация ВКС РФ поддерживает наземные операции сирийской армии. У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме "Хмеймим" и база ВМФ в Тартусе. Официально сообщалось, что в Сирии действуют силы специальных операций Минобороны РФ.

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