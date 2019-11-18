Лукашенко хотел получить от России эскадрилью Су-30СМ бесплатно - газета

Москва. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент Белоруссии Александр Лукашенко хочет получать истребители Су-30СМ из России бесплатно, хотя Минск, возможно, покупает их на средства кредита, выделенного Москвой, пишет в пятницу газета "Ведомости".

Издание напоминает, что накануне Лукашенко упрекнул Россию в нежелании поставлять современное оружие. "Недавно Беларусь за свои деньги закупила у России самолёты Су-30СМ. Но мы же выполняем и функции защиты на этом направлении народа России. Так почему нам не помочь? - цитирует газета Лукашенко. - Мы умеем им (оружием) пользоваться не хуже, чем россияне, но платим за это колоссальные деньги".

Лукашенко сказал это в связи с прибытием на 61-ю авиабазу ВВС и ПВО Белоруссии в Барановичи первых двух из 12 заказанных в 2017 году истребителей Су-30СМ.

"Ведомости" цитируют высокопоставленного российского чиновника отнесшего заявление Лукашенко к его желанию "получить эскадрилью Су-30СМ бесплатно". "Но Россия и так поставляет новую авиатехнику своим партнерам по ОДКБ по внутрироссийским, а не по экспортным ценам, уточняет он: именно так Су-30СМ были закуплены Казахстаном и Арменией", - говорится в публикации.

По словам собеседника "Ведомостей", делать исключение для Белоруссии - значит создать прецедент, который перекосит систему оружейного экспорта в ОДКБ. "К тому же, - говорит чиновник, - у Александра Григорьевича (Лукашенко) весьма интересное понимание, что является его собственными средствами, а что нет, поскольку есть вероятность, что оплата проходила за счёт не целевого, под покупку истребителей, а несвязанного кредита, выданного нами ранее под иные нужды".

По словам человека, близкого к руководству Минобороны России, высказывания Лукашенко связаны с разногласиями между Москвой и Минском относительно размещения на 61-й авиабазе российских истребителей. Договорённости об этом, пишет газета, были достигнуты в 2013 году. В декабре того года звено из четырех российских Су-27СМ3 встало на совместное боевое дежурство с истребителями ВВС Белоруссии, однако вскоре улетело по требованию Лукашенко, и тот заявил, что не допустит размещения иностранных военных объектов. По утверждению газеты, на президента Белоруссии оказывали давление извне - и он просто не смог устоять. "После этого ни о каких безвозмездных поставках авиатехники речи уже не велось", - говорится в статье.

13 ноября госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Минск решил закупать истребители Су-30СМ вместо размещения российской базы на своей территории. "Изначально в этом процессе мы пробовали договориться с Россией об оказании помощи в решении этой сложной и очень затратной задачи (покупке истребителей - ИФ). Взамен получили предложение о размещении на нашей территории военно-воздушной базы РФ", - сказал Зась в эфире телеканала "Беларусь 1".