ОИС "Адмирал Владимирский" прибыло в назначенный район Балтийского моря для испытаний оборудования

ЦАМТО, 15 ноября. В рамках подготовки к выходу в антарктическую экспедицию ОИС "Адмирал Владимирский" прибыло в назначенный район Балтийского моря, где будут проведены испытания гидрографического оборудования и двигательной установки, после ремонта и дооснащения судна, проведенного на Кронштадтском морском заводе.

Подготовка к экспедиции, посвященной 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию первого кругосветного плавания Ивана Федоровича Крузенштерна, находится на постоянном контроле главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова.

Судоремонтниками Кронштадтского морского завода был произведен предпоходовый плановый ремонт всех систем и механизмов, включая двигательную установку, системы жизнеобеспечения, радиотехническое и гидрографическое оборудование, системы связи и навигации. Техническое сопровождение ремонта, а также разработку конструкторской документации для ремонтных работ на судне "Адмирал Владимирский" выполнил 51 Центральный конструкторско-технологический институт судоремонта, сообщает Группа информационного обеспечения ВМФ.