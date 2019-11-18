РЛС для наблюдения за космосом "Сула" впервые покажет за рубежом "Алмаз - Антей" на выставке в Дубае

Москва. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Концерн ВКО "Алмаз - Антей" представит на Международной авиационно-космической выставке "Дубай Аэрошоу-2019" более 20 моделей продукции военного назначения, сообщает в пятницу пресс-служба концерна.

"Впервые за рубежом концерн представит РЛС наблюдения космических объектов "Сула" в виде модели", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, будет представлен ряд комплексов и систем наблюдения за воздушным пространством.

В зоне зенитных ракетных систем большой дальности посетители увидят модели средств из состава зенитной ракетной системы "Антей-2500": командный пункт, РЛС кругового обзора, РЛС секторного обзора, многоканальную станцию наведения ракет, пусковую и пуско-заряжающую установки.

В зоне зенитных ракетных комплексов (ЗРК) средней дальности - модели средств из состава ЗРК "Викинг": пункт боевого управления, станцию обнаружения целей, самоходную огневую установку, пусковую установку.

В зоне зенитных ракетных комплексов малой дальности будут представлены модели ЗРК "Тор-М2Э", "Тор-М2К" и "Тор-М2КМ".

Кроме того, гости форума смогут ознакомиться с материалами о ЗРК морского базирования.

Авиационно-космическая выставка "Дубай Аэрошоу" пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах с 17 по 21 ноября. Соэкспонентами концерна выступят пять его дочерних предприятий.