"АЭС не взорвут, но светофор переключить могут". На что способны хакеры?

Насколько серьезен риск кибератак на предприятия или объекты инфраструктуры? Об этом рассказал в эфире радио Sputnik руководитель Агентства кибербезопасности Евгений Лифшиц.
В последнее время практически ежедневно публикуются сообщения о все новых изобретениях кибермошенников. Как правило, фантазия технически продвинутых жуликов направлена на облегчение карманов (точнее, банковских карт) граждан. К сожалению, часть таких попыток оказываются успешными.
Насколько серьезен риск атак злоумышленников на предприятия или объекты инфраструктуры? За рубежом такие примеры уже были.
Удаленно взорвать АЭС в России ни один хакер в мире не сможет, но риск несанкционированного вмешательства в работу некоторых других значимых объектов полностью исключить нельзя. Об этом рассказал в эфире радио Sputnik руководитель Агентства кибербезопасности Евгений Лифшиц.
Кроме угрозы со стороны хакеров нельзя полностью исключить вмешательства со стороны, "казалось бы, надежных партнеров", считает руководитель агентства. Он напомнил, что в ходе модернизации российской энергетики использовались, в том числе, и иностранные технологии.
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