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РИА Новости

"АЭС не взорвут, но светофор переключить могут". На что способны хакеры?

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Хакерская атака
Хакерская атака.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Трефилов

Насколько серьезен риск кибератак на предприятия или объекты инфраструктуры? Об этом рассказал в эфире радио Sputnik руководитель Агентства кибербезопасности Евгений Лифшиц.

В последнее время практически ежедневно публикуются сообщения о все новых изобретениях кибермошенников. Как правило, фантазия технически продвинутых жуликов направлена на облегчение карманов (точнее, банковских карт) граждан. К сожалению, часть таких попыток оказываются успешными.

Насколько серьезен риск атак злоумышленников на предприятия или объекты инфраструктуры? За рубежом такие примеры уже были.

Удаленно взорвать АЭС в России ни один хакер в мире не сможет, но риск несанкционированного вмешательства в работу некоторых других значимых объектов полностью исключить нельзя. Об этом рассказал в эфире радио Sputnik руководитель Агентства кибербезопасности Евгений Лифшиц.

"Угроза хакеров существует, но атомную электростанцию мы исключаем. У них закрытый сегмент сети. Военные и атомная промышленность работают чуть-чуть по-другому, чем мы, у них закрытые сегменты связи. Поэтому это меня меньше всего тревожит. Но (обычные, ‒ ред.) электростанции и те же светофоры у нас управляются системами, в которые, да, вмешаться теоретически возможно", ‒ рассказал Евгений Лифшиц.

Кроме угрозы со стороны хакеров нельзя полностью исключить вмешательства со стороны, "казалось бы, надежных партнеров", считает руководитель агентства. Он напомнил, что в ходе модернизации российской энергетики использовались, в том числе, и иностранные технологии.

"Россия не планировала оказаться в такой санкционной ситуации. И сейчас возникла некоторая сложность. Раньше, когда начинали массовую модернизацию энергетического комплекса России, она строилась на базе, казалось бы, надежных партнеров вроде General Electric. А это западное оборудование, в котором могут быть какие-то свои закладки. Могут ли они удаленно ими управлять или нет ‒ мы можем только предполагать, но такой риск существует", ‒ считает Евгений Лифшиц.

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Россия
Компании
General Electric
Проекты
ИТ
Кибербезопасность
ЯЭУ
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