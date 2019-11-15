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Интерфакс-АВН

Лидеры БРИКС выступили за принятие юридически обязывающего документа о предотвращении гонки вооружений в космосе

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Москва. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Лидеры стран БРИКС заявили об озабоченности в связи с возможностью начала гонки вооружений в космосе и подчеркнули необходимость согласования международного соглашения, которое бы предотвратило подобный сценарий.

"Мы выражаем серьезную озабоченность в связи с возможной гонкой вооружений в космическом пространстве и вновь заявляем о необходимости осуществления деятельности по исследованию и мирному использованию космического пространства в соответствии с нормами международного права, включая Устав Организации Объединенных Наций", - говорится в декларации по итогам саммита БРИКС в Бразилиа.

Текст декларации опубликован на сайте Кремля.

"Мы подчеркиваем насущную необходимость в согласовании юридически обязательного многостороннего документа, который сможет заполнить вакуум в международно-правовом режиме, регулирующем космическое пространство, включая предотвращение размещения оружия в космическом пространстве", - отметили лидеры "пятерки".

В документе акцентируется, что достижению этой цели могут способствовать практические меры обеспечения транспарентности и укрепления доверия.

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Бразилия
Россия
Компании
ООН
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