Лидеры БРИКС выступили за принятие юридически обязывающего документа о предотвращении гонки вооружений в космосе

Москва. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Лидеры стран БРИКС заявили об озабоченности в связи с возможностью начала гонки вооружений в космосе и подчеркнули необходимость согласования международного соглашения, которое бы предотвратило подобный сценарий.

"Мы выражаем серьезную озабоченность в связи с возможной гонкой вооружений в космическом пространстве и вновь заявляем о необходимости осуществления деятельности по исследованию и мирному использованию космического пространства в соответствии с нормами международного права, включая Устав Организации Объединенных Наций", - говорится в декларации по итогам саммита БРИКС в Бразилиа.

Текст декларации опубликован на сайте Кремля.

"Мы подчеркиваем насущную необходимость в согласовании юридически обязательного многостороннего документа, который сможет заполнить вакуум в международно-правовом режиме, регулирующем космическое пространство, включая предотвращение размещения оружия в космическом пространстве", - отметили лидеры "пятерки".

В документе акцентируется, что достижению этой цели могут способствовать практические меры обеспечения транспарентности и укрепления доверия.