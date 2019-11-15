НАТО беспокоит технологический прорыв Китая - Столтенберг

Вашингтон. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - НАТО необходимо сохранять лидерские позиции, в том числе в технологиях, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг на Промышленном форуме-2019 в Вашингтоне.

"На встрече министров обороны (стран НАТО) были подписаны соглашения по совместной разработке различных проектов, которые сделают нас сильнее. НАТО - это самый мощный и самый успешный альянс в истории. Значительная часть нашего успеха заключается в технологическом преимуществе над нашими вероятными противниками", - заявил он.

При этом генсек НАТО указал на технологический прорыв Китая.

"Сейчас как никогда мы видим, что самые передовые технологии рождаются в странах, не являющихся членами НАТО, в частности в Китае. Китай в настоящее время является второй страной в мире по тратам на оборону. Он модернизирует Вооруженные силы, недавно на параде в Пекине мы все видели передовые межконтинентальные ракеты, а также сверхзвуковые крылатые ракеты, новые беспилотники и корабельные ракеты", - отметил Столтенберг.