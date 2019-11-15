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Интерфакс-АВН

Государства БРИКС должны решительнее брать на себя лидирующую роль в ООН - Путин

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Одна из первоочередных задач "пятерки" в ООН - противодействие распространению террористической идеологии, в том числе в интернете

Бразилиа. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Страны БРИКС должны активнее взаимодействовать в ООН по вопросах противодействия терроризму и распространению террористической идеологии, в том числе в интернете", считает президент РФ Владимир Путин.

"Одной из первоочередных задач для взаимодействия участников "пятерки" в ООН считаем выработку международных стандартов в деле предупреждения терроризма и противодействия распространению террористической идеологии, в том числе в интернете", - сказал он, выступая на пленарном заседании саммита БРИКС.

По словам Путина, Россия в ходе своего председательства в БРИКС, которое начнется с 1 января 2020 года, "планирует плотно сотрудничать с партнерами в вопросах борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма, возвращением активов, полученных преступным путем".

Президент РФ также выразил мнение, что "государства БРИКС должны более инициативно брать на себя лидирующую роль в ООН".

Говоря об основных подходах РФ к своему председательству в "пятерке", Путин заметил: "Все, что мы будем делать, будет лежать так или иначе в рамках того, что делало бразильское председательство, мы будем продолжать практически эти тенденции и приоритеты".

Президент РФ напомнил, что в 2020 году будет отмечаться 75 лет окончания Второй мировой войны и создания ООН.

В связи с этим Путин предложил: "Наши государства могли бы рассмотреть возможность подготовки совместного заявления, посвященного этим знаменательным событиям".

"Как представляется, было бы важным осудить попытки героизации нацистов и их приспешников, а также твердо выступить в поддержку миропорядка, основанного на международном праве и Уставе ООН", - подчеркнул президент РФ.

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