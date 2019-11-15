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WarSpot

Австралийские вертолётоносцы — в полной боеготовности

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Источник изображения: warspot.ru

Австралийский флот привёл свои корабли-вертолётоносцы в полную боеготовность. Вчера, 13 ноября, пресс-служба ВМС Австралии сообщила о том, что десантные корабли-доки HMAS Canberra (L02) и HMAS Adelaide (L01) теперь могут в полной мере выполнять боевые и гуманитарные задачи.

"Весь амфибийный потенциал, приобретённый в рамках Joint Project 2048, включая десантные вертолётоносцы Canberra и Adelaide, двенадцать десантных катеров LHD и LLC, а также вспомогательные системы, достиг финального рубежа в ноябре, подтвердив, что способен обеспечить полный спектр амфибийных операций", — сообщили в пресс-службе Королевского австралийского военно-морского флота.

Десантные корабли-доки Canberra и Adelaide

Источник изображения: navy.gov.au

Универсальные десантные корабли Canberra и Adelaide построены испанской компанией Navantia на базе проекта вертолётоносца Juan Carlos I (L-61) ВМС Испании. Контракт был заключён в 2007 году. ВМС Австралии получили корабли в 2014 и 2015 годах соответственно, но из-за проблем, выявленных в ходе испытаний, их полноценное использование было отложено.

Корабли водоизмещением 27 000 т и длиной 230 м могут развивать скорость до 20 узлов. Численность авиакрыла — 18 вертолётов. Кроме того, в перспективе возможна адаптация вертолётоносцев для базирования истребителей F-35B. Численность десантной группы достигает 700 человек с тяжёлой техникой. Ёмкость док-камеры позволяет разместить в ней 2-4 десантных катера разных типов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Испания
Продукция
F-35B
Компании
Navantia
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