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Sina (Китай): в России появился еще один "гигант" – передовой самолет-невидимка. Америка вот-вот лопнет от зависти

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Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Источник изображения: © РИА Новости, Григорий Сысоев

Америка вот-вот лопнет от зависти, считает автор. Всему виной новый российский "гигант" – передовой самолет-невидимка Су-57, который обладает мощными характеристиками и высокой боеспособностью. Разве США, будучи сверхдержавой, продолжат равнодушно смотреть, как ее догоняет армия другой страны?

В сфере производства вооружения и военной техники Россия с легкостью опережает любые страны, кроме США. Недавно созданный самолет пятого поколения Су-57 скоро поступит в серийное производство и будет принят на вооружение. Это главный российский стелс-истребитель, его максимальная взлетная масса превышает десять тысяч килограммов, а сверхзвуковая крейсерская скорость может достигать 1450 километров в час. Истребитель сочетает в себе прекрасные летные и стелс-характеристики, может вести воздушный бой и осуществлять штурмовые атаки, обладает отличной скрытностью и высокой маневренностью, а также для взлета и посадки ему будет достаточно короткой дистанции.

Заявление российской стороны о принятии данного истребителя на вооружение сразу же привлекло внимание всего мира, включая, естественно, и США. Как самолет пятого поколения, Су-57 отличается от всех остальных истребителей, его смело можно назвать "российским гигантом". Ранее самолеты российского производства могли лететь со сверхзвуковой скоростью только короткий промежуток времени. Су-57, в свою очередь, может делать это, не задействуя форсажную камеру, он обладает высокой маневренностью, может переносить высокоэффективные системы вооружения, а также вести бой в режиме сверхзвукового полета.

Кроме того, в условиях тендера были выдвинуты строгие требования к аэродинамической силе, двигательной установке и системе задач истребителя. Су-57 имеет стандартную конфигурацию. Его крылья были модернизированы с целью обеспечения невидимости для радаров, к сверхзвуковому крейсированию и маневренности предъявлены новые требования. Расстояние между двумя моторами и кабиной достаточно большое, что позволяет установить между кабинами два отсека для вооружения. В ходе модернизации вертикальное оперение переделали в монолитное хвостовое оперение.

Главная особенность аэродинамической конструкции Су-57 заключается в том, что на удлиненную часть передней кромки крыла установлена подвижная окантовка. Это новшество позволяет регулировать действие подъемной силы, а удлиненная часть передней кромки крыла смещает центр тяги вперед. Увеличив нестабильность аэродинамического качества самолета, удалось повысить нестабильность его маневров. В этом и состоит его отличие от других истребителей. В поперечном сечении фюзеляж Су-57 имеет форму овала и сделан в основном из сплавов титана с алюминием.

Говоря о качестве эксплуатации истребителя, следует помнить о пилотах. Кабина управления Су-57 сконструирована специально для удобства летчиков, позволяя им управлять самолетом в условиях больших перегрузок. На борту находится новое катапультируемое кресло и система жизнеобеспечения. Кресло может приспосабливаться к наклону в 60 градусов, помогая пилоту справиться с большими перегрузками. Оно позволяет человеку вести бой на ближних дистанциях в условиях перегрузок, которые невозможно вынести без такого кресла. Это очень эргономичное конструкторское решение.

Су-57 может переносить 10 тонн различного вооружения, более 10 видов оружия, включая различные управляемые ракеты и авиабомбы, было разработано специально для данного истребителя. В самолете располагается минимум два отсека для снарядов, в целом они занимают около трети всего пространства. В основном они используются для переброски ракет класса "воздух-воздух" на дальние и средние дистанции. Если в ходе выполнения операции не обязательно оставаться полностью невидимым, снаружи корпуса можно прикрепить "умные" бомбы и управляемые ракеты. Из этого следует, что США могут завидовать как характеристикам, так и боеспособности данного самолета. Американские истребители сложно назвать слабыми, но как такая сверхдержава может равнодушно смотреть, как ее догоняет армия другой страны?

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
ПАК ФА
Проекты
Истребитель 5 поколения
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